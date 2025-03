Black Myth: Wukong - nowy, efektowny zwiastun z fragmentami rozgrywki prezentuje możliwości Unreal Engine 5

Game Science nie spieszy się z wypuszczeniem swojego obiecującego tytułu. Wszak od pierwszego trailera, który zachwycił masę graczy, minęły już niespełna cztery lata. Wstępna prezentacja okazała się zaledwie początkiem długiej drogi, jaką musiało przejść studio. Z początku wydawało się, że Black Myth: Wukong pojawi się na rynku już w zeszłym roku, ale potrzeba było na to znacznie więcej czasu. Ostatecznie wiele wskazuje na sierpniową premierę.

Black Myth: Wukong dostał nową zapowiedź. Prezentuje ona fragmenty rozgrywki, w tym starcia z niektórymi bossami w świetnej oprawie.

Jeżeli mówimy o grach w ten czy inny sposób powiązanych z azjatyckimi motywami, na pierwszy plan wysuwa się Japonia. W tym roku wyróżnić można Rise of the Ronin, a także pecetową wersję Ghost of Tsushima, która dopiero co się pojawiła. Ale w tym roku, a konkretnie 20 sierpnia, trafi do nas projekt rodem z Państwa Środka, w dodatku nawiązujący do "Wędrówki na Zachód" pióra Wu Czeng’en, pisarza żyjącego w okresie dynastii Ming. Klasyka chińskiej literatury traktująca o podróży pewnego buddyjskiego mnicha doczeka się zatem niezwykle efektownej interpretacji. Powinna ona szczególnie zainteresować fanów motywów kręcących się wokół gatunku souls-like.

Nie ma się co spodziewać wiernej adaptacji samej historii - w końcu esencję gry stanowią efektowne starcia - ale zarazem nie ma również wątpliwości, że potencjał projektu jest doprawdy ogromny. Potwierdza to nowy materiał prosto z eventu WeGame Tonight 2024. System walki może przywodzić na myśl gry spod znaku Sekiro: Shadows Die Twice, acz widać tutaj własne szlify zarówno pod kątem poszczególnych technik, jak i pomysłowego designu przeciwników. Innymi słowy, wygląda to na mocny powiew świeżości. Do tego Unreal Engine 5 wydaje się być znakomicie wykorzystany. Co prawda wciąż jest to zaledwie analiza zwiastunów i należy jeszcze zaczekać na właściwą premierę, ale wiadomo, że chińscy deweloperzy ściśle współpracują z NVIDIA, aby gra wspierała Path Tracing tudzież Ray Tracing, a przy tym posiadała techniki w rodzaju Frame Generation czy Super Resolution. Black Myth: Wukong wyjdzie na komputery osobiste, a także konsole najnowszej generacji od Sony oraz Microsoftu.

Źródło: WCCFtech