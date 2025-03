Ghost of Tsushima PC - świetny start gry Sucker Punch na komputerach osobistych. Obiecujące oceny i tłumy na Steamie

Sony ostatnio stara się dotrzymywać kroku Microsoftowi, jeśli chodzi o podejmowanie niepopularnych decyzji. Mimo to trzeba przyznać, że dobra passa wypuszczania udanych portów pecetowych swoich największych hitów trwa trwa już całkiem długo (nie licząc drobnych wpadek pomiędzy, jak start The Last of Us Part I). Po między innymi Horizon Forbidden West przyszedł czas na przeniesienie historii Jina. I ponownie trudno mówić o rozczarowaniu.

Ghost of Tsushima na PC cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Steamie. Co więcej, zarówno gracze, jak i pierwsi recenzenci dają grze wysokie noty.

Na kilka dni przed premierą najgłośniej było niestety o wspomnianych wyczynach Sony w związku z niewygodną dla wielu koniecznością dostępu do PlayStation Network. Ale gdy przyszło już co do czego, można mówić głównie o sukcesach. Jak wynika ze statystyk na SteamDB, w przeciągu pierwszych 24 godzin od premiery w Ghost of Tsushima potrafiło grać nawet ponad 60 tysięcy graczy jednocześnie. To lepszy wynik niż przy takich hitach jak Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, The Last of Us Part I, Days Gone, a także Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Jak widać, pod tym kątem z gier PlayStation Studios bije ich tylko arcypopularne Helldivers 2 oraz God of War, co raczej było oczywiste od początku.

W parze z popularnością idzie również powszechne uznanie. Najlepszy i najambitniejszy tytuł od Sucker Punch w pecetowym wydaniu zbiera świetne noty od większej części osób, które dotąd zdążyły się z nim zetknąć. Na więcej danych z Metacritic trzeba jeszcze trochę zaczekać (choć pierwsze recenzje już są bardzo optymistyczne), ale już odbiór na Steamie mówi naprawdę sporo. Można też przypuszczać, że procent pozytywnych opinii byłby jeszcze wyższy, gdyby nie gdzieniegdzie wspominane problemy z PlayStation Network. Niemniej jednak mówi się o znakomitej i bezproblemowej optymalizacji, a graczom niezwykle przypadła do gustu zarówno historia, jak i sama rozgrywka. Zespół Nixxes miał przejść samych siebie, przygotowując port wolny od większych technicznych błędów i znakomicie przeniesionych na PC (a miejscami wręcz rozbudowanych) funkcji. Bardziej szczegółowa techniczna analiza tej wersji Ghost of Tsushima pojawi się zresztą też na PurePC. Tymczasem poniżej jeszcze parę materiałów:

