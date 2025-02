Ghost of Tsushima Director’s Cut - znamy wymagania sprzętowe gry na PC. W najniższych ustawieniach zagra niemal każdy

Ghost of Tsushima to bez wątpienia jeden z najlepszych tytułów stworzonych na konsole PlayStation, jednak już niebawem gra stanie się dostępna dla graczy pecetowych. W związku z tym wiele osób zaciera już na nią ręce, zwłaszcza że produkcja przygotowywana jest od razu w wersji Director's Cut z dodatkiem Iki Island. Pytanie tylko, jak mocny komputer da sobie radę z dziełem Sucker Punch? Dziś już znamy odpowiedź na to pytanie.

W Ghost of Tsushima Director’s Cut będą w stanie zagrać posiadacze nawet wiekowych i dosyć słabych dziś maszyn. Z drugiej jednak strony trzeba nie lada maszyny, by pozwolić sobie na zabawę w jakości 4K@60fps.

Jak się okazuje, Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC powinien być dosyć dobrze zoptymalizowanym tytułem - w końcu przekonaliśmy się już, że studio Nixxes odpowiedzialne za ten port wyjątkowo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań. Jak wskazuje poniższa tabelka, w grę będą w stanie zagrać posiadacze nawet wiekowych i dosyć słabych dziś maszyn z 2- lub 4-rdzeniowym procesorem i grafiką na poziomie GeForce'a GTX 960 4 GB lub Radeona RX 5500 XT. Z drugiej jednak strony trzeba nie lada maszyny, by pozwolić sobie na grę w jakości 4K@60fps. Twórcy zakładają, że na taki luksus będą mogli pozwolić sobie gracze z mocnym 6-rdzeniowym procesorem, 16 GB RAM-u i grafiką na poziomie GeForce'a RTX 4080 lub Radeona RX 7900 XT.

Niskie Średnie Wysokie Bardzo wysokie Jakość 720p@30fps 1080p@60fps 1440p@60fps / 4K@30fps 4K@60fps Chip Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Grafika GTX 960 4 GB / Radeon RX 5500 XT GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 GeForce RTX 4080 / Radeon RX 7900 XT RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 75 GB HDD (zalecany dysk SSD) 75 GB SSD OS Windows 10 64-bit

Jak poinformowano, pecetowa wersja gry będzie obsługiwała panoramiczne monitory o proporcjach 32:9 oraz konfigurację z trzema monitorami (48:9), a także tryb kooperacji w trybie Legends oraz pełen cross-play (PC x PS4 x PS5). Co więcej, dostępna ma być nakładka PlayStation umożliwiająca m.in. dodawanie znajomych czy zbieranie trofeów. Ponadto zapowiadane jest wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 lub Intel XeSS oraz NVIDIA DLAA lub AMD FSR 3 Native AA. Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC zadebiutuje już 16 maja. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnym blogu PlayStation.

Źródło: PlayStation