Activision Blizzard otworzył w Polsce nowe studio. Zajmie się produkcją gier z kategorii AAA

O Activision Blizzard od czasu przejęcia przez Microsoft słyszeliśmy głównie w kontekście zwolnień pracowników. Firma jednak nie tylko zwalnia, ale także zatrudnia. Najlepszym dowodem na to jest otwarcie nowego studia Elsewhere Entertainment, które zajmuje się produkcją bliżej nieokreślonej na razie gry z kategorii AAA. Dla graczy z naszego kraju jest to o tyle ważna informacja, że siedzibę dewelopera postanowiono umiejscowić w Polsce.

Activision Blizzard powołał do życia studio Elsewhere Entertainment. Jego siedziba została umiejscowiona w Warszawie. To już drugie studio amerykańskiej firmy otwarte w naszym kraju.

Na realne efekty przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Przeprowadzone niedawno zwolnienia nie będą z pewnością jedyną widoczną konsekwencją tego wydarzenia. Można podejrzewać jednak, że decyzja o otwarciu studia w Warszawie została podjęta zanim transakcja doszła ostatecznie do skutku. Nowy podmiot funkcjonuje bowiem już od pewnego czasu. Jak wynika z komunikatu prasowego Activision Blizzard, studio Elsewhere Entertainment zajmuje się już pracami nad "bazującą na narracji i definiującą gatunek marką gier AAA".

Niestety nie znamy na razie żadnych szczegółów dotyczących nowej gry, ale w skład zespołu wchodzą deweloperzy, którzy pracowali wcześniej nad takimi seriami, jak The Last of Us, Uncharted, Wiedźmin, Cyberpunk, Destiny, The Division oraz Far Cry. Nowa produkcja ma być doświadczeniem next-genowym, trudno jednak na razie stwierdzić, czy słowa te należy interpretować dosłownie, czy też nie. Można zakładać, że prace są ciągle na stosunkowo wczesnym etapie, zatem niewykluczone, że produkcja rzeczywiście trafi dopiero na konsole kolejnej generacji. Studio ponoć ma nadzieję na stworzenie marki, który wykroczy poza branżę gier wideo. Activision Blizzard posiada także swoje studio w Krakowie (Infinity Ward Poland), które pomaga głównie przy pracach nad serią Call of Duty.

