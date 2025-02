Ghost of Tsushima PC kolejną ofiarą ostatnich decyzji Sony - grę wycofano z ponad 170 krajów na świecie tuż przed premierą

W ostatnim czasie zarówno na Sony jak i Microsoft wylewa się fala krytyki ze strony graczy (można by wręcz powiedzieć, że obie firmy dzielnie walczą, by o każdej z nich mówiło się jak najgorzej). U Sony była to historia z hitową grą Helldivers II, natomiast Microsoft popadł w niełaskę u graczy przez decyzję o zamknięciu m.in. Tango Gameworks, odpowiedzialnego za marki The Evil Within, Ghostwire: Tokyo oraz Hi-Fi Rush. Tymczasem Sony ponownie postanowiło o sobie przypomnieć, tym razem w kontekście zbliżającej się premiery Ghost of Tsushima PC.

Sony zdecydowało się zablokować sprzedaż gry Ghost of Tsushima na PC w ponad 170 krajach i to raptem kilka dni przed premierą. Powód? Ten sam co przy Helldivers II, czyli brak dostępu do usługi PlayStation Network.

Ghost of Tsushima to kolejna gra, zmierzająca na komputery osobiste. Premiera dzieła Sucker Punch Productions zaplanowana została na 16 maja, jednak kilka dni przed debiutem zdecydowano się zablokować dostęp do tytułu w ponad 170 krajach. Większość państw wymienionych jest w poniższym screenie, natomiast reszta jest opublikowana tutaj. Powodem tej dziwnej decyzji Sony jest brak dostępu do PlayStation Network we wszystkich zablokowanych krajach. Jak widać ostatnia afera z Helldivers II nie powstrzymała japońskiej korporacji od forsowania pomysłu dotyczącego konieczności łączenia kont Steam oraz PSN.

W Ghost of Tsushima jest to jeszcze bardziej irracjonalne, ponieważ w tym wypadku konto PSN jest oficjalnie potrzebne wyłącznie na potrzeby grania w moduł sieciowy o nazwie Legends. Do gry single-player nie ma potrzeby logowania się ani zakładania konta na PlayStation Network, a mimo wszystko Sony zdecydowało się i tak zablokować dostęp do modułu dla pojedynczego gracza dla wszystkich tych krajów. W tym momencie Steam zwraca pieniądze osobom, które jeszcze do niedawna decydowały się na pre-order. Choć Polski ta sytuacja nie dotyczy, to nie da się ukryć, że działania Sony w zakresie całkowitego blokowania gier są całkowicie niezrozumiałe.

