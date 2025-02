Helldivers 2 - do gry nie będzie wymagana integracja konta Steam z PSN. Sony wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu

W trakcie długiego weekendu majowego przez Internet przetoczyła się burza dotycząca niezwykle popularnej strzelanki sieciowej Helldivers 2. Wydawcą tytułu jest firma Sony, która zdecydowała się wprowadzić wymóg integracji konta Steam z PlayStation Network. Wywołało to niepozbawioną podstaw falę niezadowolenia wśród graczy. Na szczęście wszystkie osoby grające w najnowszą produkcję Arrowhead Game Studios mogą spać spokojnie.

Helldivers 2, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie wymagało integracji konta Steam z PlayStation Network. Sony wycofało się z tego pomysłu na skutek olbrzymiej presji ze strony graczy.

Burza wybuchła po tym, gdy ogłoszono, że na przełomie maja i czerwca bieżącego roku do Helldivers 2 na PC wprowadzony zostanie wymóg integracji konta Steam z PSN. Teoretycznie może się wydawać, że problem nie jest poważny, gdyż na karcie produktu Helldivers 2 widniał pierwotnie dopisek dotyczący wymogu posiadania konta PSN. Zrezygnowano z niego w okolicach premiery gry, żeby złagodzić problemy techniczne, z którymi produkcja początkowo się borykała. Gracze szybko jednak przyzwyczaili się do świadomości, że gra wymaga tylko konta Steam. W praktyce integracja z PSN wiąże się z kilkoma problemami. Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach, w których można było zakupić steamową wersję Helldivers 2. W rezultacie gracze z tych obszarów zostaliby pozbawieni dostępu do tytułu, który legalnie przecież zakupili. Część graczy posiada też bana w PSN, który dotychczas nie był przeszkodą, żeby w Helldivers 2 grać. Wreszcie PSN staje się stosunkowo często obiektem ataków hakerskich, co wywołuje obawy o potencjalny wyciek danych, czy niezaplanowane przerwy w dostępie do gry.

W wyniku niezadowolenia graczy, Helldivers 2 zostało masowo zbombardowane negatywnymi recenzjami na Steamie. W przeciągu zaledwie kilku dni wystawiono ich aż 200 tys. Z tego powodu ogólna średnia ocen produkcji studia Arrowhead spadła do poziomu "Mieszane" i do poziomu "W większości negatywne", jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie recenzje. Gracze zaczęli także masowo domagać się od Steama zwrotu pieniędzy. Co ciekawe, duża część z tych wniosków została rozpatrzona pozytywnie, nawet jeśli ktoś spędził w grze kilkadziesiąt godzin. Na reakcję deweloperów nie trzeba było długo czekać. Zadeklarowali oni, że rozpatrują potencjalne możliwości rozwiązania problemu i pośrednio zachęcili graczy do dalszych zwrotów w celu wpłynięcia na decyzję Sony. To właśnie bowiem wydawca zdecydował ponoć o wymogu integracji konta Steam z PSN. Wygląda na to, że presja ze strony graczy odniosła skutek, ponieważ japońska firma podjęła decyzję o porzuceniu tego pomysłu. Połączenie kont będzie, co prawda, możliwe, ale pozostanie działaniem w pełni opcjonalnym. Jak twierdzi Sony we wpisie opublikowanym w serwisie X, firma wciąż uczy się tego, co jest najlepsze dla rynku PC-towego. Podziękowano także za wsparcie graczy dla Helldivers 2, a przesłane uwagi zostały ocenione jako bezcenne. Przypadek ten pokazuje, że gracze są w stanie znacząco wpłynąć na decyzje dużych korporacji, jeśli odpowiednio się zorganizują. To dobry prognostyk na przyszłość.

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

