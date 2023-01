Black Myth: Wukong - nie zagramy tak szybko, jak się tego spodziewaliśmy. Na pocieszenie dostaliśmy jednak zapowiedź

Wygląda na to, że mamy pierwsze znaczące przesunięcie premiery w tym roku kalendarzowym. Black Myth: Wukong od samego początku robiło ogromne wrażenie bazującą na silniku Unreal Engine 5 grafiką, rozbudowanym systemem walki, a także efektownym i dość egzotycznym nawiązaniem do lokalnych, chińskich mitów. Gdy wydawało się, że w najbliższych miesiącach dostaniemy informacje o premierze, okazuje się, że jednak zaczekamy sobie nieco dłużej.

Zbliżający się Chiński Nowy Rok stał się także okazją dla ekipy z Game Science do ogłoszenia nowej, choć wciąż jeszcze orientacyjnej, daty premiery.

Po raz pierwszy Black Myth zostało zaprezentowane w sierpniu 2020 roku, natychmiast wywołując spore poruszenie wysoką jakością zwiastuna, na którym mogliśmy podziwiać wczesną wersję gry. Bazuje ona na słynnej chińskiej książce "Wędrówka na Zachód" z XVI wieku - ubarwionej fantastycznymi zjawiskami powieści przygodowej o podróży pewnego mnicha do Indii. Od tego czasu pojawiło się już kilka rozbudowanych materiałów wideo ukazujących świat i wyraźnie inspirowane gatunkiem soulslike podstawy mechanik wespół z kilkoma ciekawymi niuansami (np. przemianą w insekta, by móc eksplorować świat). Wyjątkowo dobrze ilustruje to poniższy 8-minutowy gameplay sprzed kilku miesięcy, demonstrujący przy okazji działanie gry z uruchomionym ray tracingiem. Trzeba przyznać, że wygląda on tam jak skończony produkt:

Game Science lubuje się w wypuszczaniu ważnych informacji w okolicach Chińskiego Nowego Roku - nie inaczej było tym razem. Zwiastun z dość osobliwym humorem przygotowuje nas do premiery w okresie letnim 2024 roku. Przerzucenie jej może być związane z potrzebą większych technologicznych usprawnień tytułu - jak bowiem zapowiadają twórcy, wspierana będzie również m.in. technika DLSS 3. Zasadniczo była to kwestia do przewidzenia przez wzgląd na bliską współpracę deweloperów z firmą NVIDIA. Premiera gry Black Myth: Wukong zaplanowana została nie tylko na PC, ale również konsolach PlayStation 5 jak również Xbox Series.

Źródło: WCCFTech