Rise of the Ronin - pierwsze oceny recenzentów tuż przed premierą. Wiele plusów, ale do ideału daleko

Team Ninja jest w ostatnich latach całkiem zarobionym studiem. Po skończeniu z serią NiOh, przyszła pora na Wo Long Fallen Dynasty, które miało swoją premierę w zeszłym roku - i trzeba przyznać, że daleko było do poziomu poprzedników. Teraz na rynek wchodzi właśnie zdecydowanie najambitniejszy ich projekt, wprowadzający wiele nieruszanych dotąd przez deweloperów elementów. Embargo zdążyło już spaść, toteż posypało się sporo recenzji.

Rise of the Ronin zbiera na ogół pozytywne recenzje, choć w wielu miejscach pojawiają się mocne zastrzeżenia, które mogą zepsuć zabawę niejednemu.

Tak jak można było się spodziewać, niewiele znajdziecie głosów krytycznych, jeżeli chodzi o system walki. Rise of the Ronin wyróżnia się bardzo rozbudowanymi mechanikami, wzbogaconymi o całą gamę rynsztunku bojowego pochodzącego ze Wschodu i Zachodu, co każdemu powinno zapewnić komfortowy dobór stylu w zależności od konkretnych preferencji, a poziom trudności można rozsądnie regulować. Wielu recenzentów wskazuje także na całkiem sprawne wprowadzenie faktycznego wpływania gracza na bieg fabuły. Deweloperom miało się też ponownie udać głębsze spojrzenie na kontekst historyczny w grze.

Ale problemów również znajdzie się niemało. Pojawiały się już wcześniej głosy o oprawie graficznej na niesatysfakcjonującym poziomie i wygląda na to, że zostało to niestety potwierdzone w wielu miejscach - nawet w najbardziej hurraoptymistycznych recenzjach. Ponadto dostało się sporo mało porywającemu otwartemu światu - być może więc trafiliśmy na kolejną grę, której służyłaby bardziej linearna struktura - dość powtarzalnym misjom pobocznym, czy kiepskiej sztucznej inteligencji postaci. Z szeregu tekstów można też wyczytać, że jedną z większych bolączek Rise of the Ronin jest brak jednej, naprawdę znaczącej zalety - co sprawia, że o ile trudno określić pozycję jako słabą, o tyle nie wprowadza niczego, co pozwoli ją lepiej zapamiętać. I rzeczywiście, gra na razie nie posiada czysto negatywnych not, za to całkiem sporo znajdujących się bliżej środka. Innymi słowy, chyba nie czeka nas drugie Ghost of Tsushima czy inne Sekiro. A poniżej trochę wybranych ocen z różnych portali:

