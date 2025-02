Rise of the Ronin - deweloperzy z Team Ninja z nową zapowiedzią na State of Play. Czas na omówienie rozgrywki

Twórcy NiOh nie zwalniają tempa i na nieco ponad półtora miesiąca przed premierą prezentują kolejną garść materiałów. Pod koniec zeszłego roku deweloperzy nakreślili przede wszystkim kontekst swojego najambitniejszego przedsięwzięcia, na czele z omówieniem okresu historycznego, bohatera i pewnych cech mechanik. Organizowane przez Sony State of Play było następną okazją do pochwalenia się czymś jeszcze - i to z nowymi partiami gameplayu.

Jedną z gier zaprezentowanych w trakcie State of Play było Rise of the Ronin. Fragmenty rozgrywki przybliżyły jeszcze bardziej system walki, a także dynamicznego przemieszczania się po świecie.

Z pewnością jest ziarno prawdy w wielu złośliwych komentarzach związanych z Rise of Ronin. Faktycznie trochę to wygląda na połączenie motywów z Ghost of Tsushima, Sekiro: Shadows Die Twice i Assassin's Creed z domieszką autorskich konceptów z gier Team Ninja. Zbijanie postury, dynamiczne przemieszczanie się za pomocą specjalnej liny, skrytobójstwa i szeroko pojęta eksploracja momentami wyglądają jak żywcem wyjęte z wymienionych pozycji i przemielone tak, by pasowało do nowej gry. Ale jest kilka aspektów, które mogą uratować odbiór całości.

Godne odnotowania jest całkiem interesujące przecinanie się kultur Wschodu i Zachodu - przez wzgląd oczywiście na specyficzny okres w dziejach Japonii w XIX wieku. Tym sposobem różnorodna japońska broń zostanie urozmaicona o zachodnie cuda technologii. Mało tego, znajdzie się miejsce na specjalne hybrydy tychże. No i pomimo podkreślonej wszechobecnej wtórności nadal mamy do czynienia z piękną grą i potencjalnie satysfakcjonującą rozgrywką, oferującą całą gamę rozwiązań. Pytanie, czy cała ta mieszanka koniec końców zadziała.

Źródło: PlayStation (Youtube)