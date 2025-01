Rise of the Ronin - reżyser opowiada o grze. Pierwszy tytuł od twórców NiOh, w którym nie zabijasz wszystkiego, co się rusza

Kończący się rok kalendarzowy nie należał do najlepszych w historii dla Team Ninja. Ambitny zespół wypuścił kilka miesięcy temu Wo Long Fallen Dynasty - grę, która na pewno nie należała do najgorszych, ale jednak odstawała poziomem od chociażby świetnej serii NiOh. Ale rozczarowanie może zostać zmazane już wiosną przyszłego roku, gdy deweloperzy wypuszczą pozycję znacząco różną od swoich dotychczasowych projektów. A na razie garść nowych informacji.

Rise of the Ronin będzie pierwszą grą w otwartym świecie od Team Ninja. Co więcej, ważnym aspektem rozgrywki będzie m.in. podejmowanie decyzji mających wpływ na zakończenie i relacja z postaciami.

Jeżeli spodobało Wam się Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin może być kolejną udaną pozycją w zbliżonych klimatach. Dodatkowych informacji do tego, co już wiemy dostarczył ostatnio Fumihiko Yasuda, reżyser gry, dla redakcji Game Informera. Podkreśla on, że o ile w NiOh trwał okres Sengoku, gdzie dochodziło do tradycyjnych walk pomiędzy samurajami, o tyle tym razem przenosimy się do XIX-wiecznego Bakumatsu, ostatniej fazy okresu Edo. Wprowadza on wiele unikalnych rozwiązań i nade wszystko niezwykle ciekawy czas, gdy japoński izolacjonizm dobiega końca wskutek przybycia "czarnych statków" amerykańskiego komodora Matthew Perry'ego. Dochodzi do starcia kultur Wschodu i Zachodu oraz powolnej transformacji z militarystycznego szogunatu Tokugawa w okres restauracji Meiji - tzw. Erę Światłych Rządów.

Jak wiadomo, w całej tej dziejowej zawierusze kierujemy losami tytułowego ronina. "Skryte Ostrze", bo tak będzie tytułowany w grze, ma być pełnokrwistą postacią z bogatą przeszłością, którą poznamy po drodze. Wygląda na to, że Team Ninja położy duży nacisk na swobodę graczy, którzy w trakcie eksploracji otwartego świata na terenie Jokohamy, Kioto i Edo oraz ich okolic będą decydowali o kierunku, w jakim pójdzie nasz bohater, co zaowocuje jednym z kilku zakończeń. Pojawi się sporo istotnych postaci pobocznych, do tego podobnie jak w Ghost of Tsushima otrzymamy questy wzmacniające relacje z co ważniejszymi personami.

Tym razem akcja ma skłaniać się znacznie mocniej w stronę realizmu od serii NiOh czy tegorocznego Wo Long, ale w dalszym ciągu twórcy będą celowali w efektowne starcia bardzo różnymi rodzajami broni, wraz z urozmaiceniem w postaci choćby strzelb albo specjalnego haku przywodzącego na myśl Sekiro. Ten ostatni będzie używany zarówno jako ważny element poruszania się, jak i potyczek. Zapowiada się także, że twórcy postawią na całkiem wyśrubowany poziom trudności, gdzie niczym w typowych souls-like'ach będziemy musieli analizować ataki bezlitośnie wykorzystujących nasze błędy przeciwników.

Źródło: Game Informer