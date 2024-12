Rise of the Ronin - nowa gra twórców serii Nioh zadebiutuje na PlayStation 5 już w marcu 2024 roku

We wrześniu 2022 roku firma Sony ujawniła grę Rise of the Ronin, nad którą pracuje studio Team Ninja, znani chociażby z serii Nioh oraz Wo Long Fallen Dynasty, które zadebiutowało w tym roku. Rise of the Ronin pozwoli spojrzeć na Japonię w XIX wieku, kiedy to wpływy zachodnie zaczęły zataczać coraz szersze kręgi w tym państwie. Nie zabraknie tutaj otwartego świata, brutalnej i satysfakcjonującej walki oraz pewnymi inspiracjami grą Ghost of Tsushima z 2020 roku. Podczas gali The Game Awards potwierdzono datę premiery.

Sony opublikowało nowy zwiastun gry Rise of the Ronin, który potwierdza datę premiery. Nowa produkcja studia Team Ninja zadebiutuje na rynku już 22 marca 2024 roku. W przyszłym tygodniu ruszą także pre-ordery.

W grze wcielimy się w Ronina, natomiast akcja gry toczyć się będzie podczas ostatnich dni szogunatu Tokugawa. Japonia w tym okresie charakteryzowała się zarówno wszechobecnym uciskiem jak również ogólną stagnacją. W grze pojawią się prawdziwe postacie tj. Ryoma Sakamato oraz Shoin Yoshida, którzy obrali sobie za cel gruntowną modernizację kraju w tym niespokojnym okresie. Losy głównego bohatera zaczną się dość szybko łączyć z tymi oraz innymi postaciami. To z którymi wejdziemy w sojusze, a z którymi wejdziemy w mniej przyjazne relacje, będzie uzależnione od decyzji podejmowanych w trakcie rozgrywki.

Rozległy teren Japonii z późnego okresu Edo będziemy mogli eksplorować nie tylko na piechotę, ale również z pomocą konia oraz szybowca. Z kolei walka będzie oparta na wykorzystywaniu zarówno broni białej, tj. mieczy i włóczni, jak również broni dystansowej, tj. broni palnej i miotanej. Rise of the Ronin pozwoli także na granie w bardziej skradankowy sposób z pomocą specjalnej liny, która pozwoli na unieruchamianie przeciwników. Rise of the Ronin zadebiutuje na rynku 22 marca 2024 roku, wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Standardowe wydanie wyceniono w Europie na 79,99 euro, a zamówienia przedpremierowe ruszą od 14 grudnia 2023 roku. W sklepie PlayStation Store będzie oferowana także cyfrowa edycja Deluxe z dodatkowymi przedmiotami do wykorzystania w grze, z cyfrowym artbookiem oraz soundtrackiem.

Źródło: Sony