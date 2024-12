Exodus - weterani branży z imponującym zwiastunem. Kosmiczna gra RPG może zadowolić fanów serii Mass Effect

Obiecywano, że jeśli chodzi o zapowiedzi nadchodzących pozycji, w trakcie The Game Awards będą spadać prawdziwe bomby. I choć jak to często bywa, trochę podkoloryzowano sprawę, z drugiej strony jak najbardziej możemy powiedzieć, że niejedna osoba znalazła dla siebie coś interesującego. Dla jednych będzie to kolejny projekt Hideo Kojimy, inni zwrócą uwagę na dodatki do God of War: Ragnarok czy Final Fantasy XVI, jeszcze inni przyjrzą się Exodusowi.

Exodus to nadchodzący wysokobudżetowy projekt RPG w realiach science fiction od m.in. twórcy pracujących niegdyś w BioWare.

W przeciągu ostatnich lat mogło nam brakować naprawdę monumentalnego projektu z pogranicza SF i space opery, który miałby naprawdę duży wpływ na kierunek branży. Bo trudno określić w ten sposób chociażby wtórnego Starfielda, powielającego mimo wszystko znane dobrze mechaniki. Wielu ciśnie się na usta Mass Effect, ale do "piątki" jeszcze jest sporo czasu. To co powiecie na przedsięwzięcie, za które wzięło się studio Archetype Entertainment, skupiające także weteranów z BioWare, na czele z Drew Karpyshynem, scenarzystą rzeczonej kosmicznej franczyzy, a także całkiem dobrze ocenianego pisarza.

Exodus został ogłoszony w trakcie The Game Awards, i to przez nie byle kogo, bo Matthew McConaugheya, który zresztą podłoży swój głos pod jedną z postaci w grze. Oczywiście to o wiele zbyt wcześnie na jakieś fragmenty rozgrywki, ale rozmach filmowego zwiastuna i specyficzny klimat mogą napawać optymizmem. Możemy spodziewać się dalekich podróży kosmicznych, starć na wielką skalę z przedstawicielami obcych cywilizacji i wydarzenia wpływające na całe dekady ludzkości. Czyżbyśmy doczekali się duchowego następcy Mass Effecta?

Źródło: The Game Awards