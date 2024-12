Stormgate z dużym sukcesem na Kickstarterze. Możemy otrzymać godnego następcę gier Starcraft 2 i Warcraft 3

Okres boomu na finansowanie gier za pośrednictwem Kickstartera mamy dawno za sobą. Gdyby nie ta platforma, nie otrzymalibyśmy jednak takich perełek, jak Pillars of Eternity czy Wasteland 2. Obecnie dużo trudniej osiągnąć sukces za pomocą tego serwisu. Czasami jednak to się udaje, czego przykładem jest najnowsza produkcja byłych twórców gier Blizzarda, zatytułowana Stormgate. Jeśli deweloperzy wywiążą się z obietnic, to otrzymamy RTS-a z najwyższej półki.

Stormgate to hołd dla klasyki gatunku RTS. Produkcja studia Frost Giant nawiązuje do takich gier, jak StarCraft 2 czy Warcraft 3. Twórcy mogą być zadowoleni ze zbiórki społecznościowej na Kickstarterze.

Stormgate będzie grą free-to-play, ale zaoferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i multiplayer. Studio Frost Giant obiecuje pełnoprawną kampanię w klimatach science-fiction i fantasy. Przy jej opracowywaniu pomaga dosyć popularny w USA pisarz Micky Neilson, a także Chris Metzen z Blizzarda, który miał swój udział w produkcji gier z serii StarCraft, Warcraft oraz Diablo. Plany zakładają regularne dodawanie treści przeznaczonych dla pojedynczego gracza, począwszy od kampanii Year Zero, w którą będzie można zagrać już we wczesnym dostępie. Przewidziano trzy grywalne frakcje. Na tę chwilę ujawniono dwie z nich: Human Vanguard oraz Infrenal Host. Gracze otrzymają także bardzo rozbudowany edytor map i możliwość zabawy w grach dowolnych.

Stormgate zaoferuje także tryb multiplayer w formie kooperacji i rywalizacji. Jednym z zadań graczy w pierwszym z wymienionych wariantów rozgrywki będzie zniszczenie konwoju z zapasami, zanim dotrze on do lokalizacji, w której znajduje się superbroń – Ion Bolt. Kooperacja będzie polegała na sterowaniu bohaterami posiadającymi unikalne umiejętności. W jednej rozgrywce maksymalnie będzie mogło współpracować trzech graczy. Tryb rywalizacyjny zapowiada się dosyć standardowo, ale twórcy celują ze swoją produkcją w scenę e-sportową. Ma on być przystępny także dla nowych graczy, choć brakuje na razie szczegółów, w jaki sposób deweloperzy chcą to osiągnąć. Gra powstaje na Unreal Engine 5 i zaoferuje wsparcie dla autorskiej technologii Snowplay, która pozwala wyświetlać jednocześnie na ekranie ponad tysiąc jednostek, zapewniając odpowiedni poziom wydajności.

Produkcja Frost Giant czerpie garściami z klasyki gatunku. Miłośnicy StarCrafta 2 i Warcrafta 3 poczują się tu jak w domu. Ma to być prawdziwy duchowy następca tych legendarnych produkcji. Wiele wskazuje na to, że wielu graczy pragnie powrotu zapomnianych w ostatnim czasie strategii czasu rzeczywistego. Wymagany próg 100 tys. dolarów został osiągnięty na Kickstarterze w niecałe 15 minut od startu zbiórki. Aktualnie kwota przekroczyła już 1 mln USD i twórcy są na najlepszej drodze to osiągnięcia wszystkich ogłoszonych do tej pory progów. Najwyższy z nich zostanie zrealizowany po osiągnięciu 1,3 mln dolarów, a do zakończenia zbiórki pozostało jeszcze 56 dni. Grę wsparło finansowo już 10,5 tys. osób.

Źródło: Kickstarter, WCCFTech