SpellForce: Zakon Świtu - znakomita gra Phenomic ma swój jubileusz. To już 20 lat, odkąd hybryda RTS i RPG weszła na rynek

Tej jesieni mieliśmy kilka rocznic ważnych dla branży tytułów. I tak obok Half-Life swój okrągły jubileusz obchodził chociażby Prince of Persia: Piaski Czasu. Tuż przed końcem listopada zaś do "dwudziestki" dobił projekt pewnego ambitnego studia, które ostatnią grę stworzyło ponad dekadę temu. W swoim czasie pojawiało się wiele eksperymentów łączących elementy strategii czasu rzeczywistego i RPG, ale zaledwie kilka było udanych - w tym właśnie Spellforce.

SpellForce: Zakon Świtu miał swoją premierę 28 listopada 2003 roku, wywierając ogromny wpływ na branżę.

Na początku XXI wieku gatunek RTS-ów był już nieco przejrzały. Brakowało solidnych przedsięwzięć, mających przy tym świeże spojrzenie na konwencję. W roku 2002 dostaliśmy Warcraft III: Reign of Chaos, które w ciekawy sposób zaimplementowało pewne aspekty RPG do rozgrywki. W żadnym razie nie był to jednak balans tych dwóch elementów, toteż mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną, ale nadal strategią. Stan rzeczy zmienił dopiero zespół Phenomic, rozpoczynając jedną z ciekawszych serii XXI wieku.

Odpowiadający także za Settlersów Volker Vertich stworzył uniwersum fantasy, w którym świat został spustoszony przez trzynastu potężnych magów, pozostawiając w zasadzie głównie połączone portalami krainy. Gdy zło powraca, ocalić wszystkich może jedynie obdarzony mocami bohater. I to nie byle jakimi, bo w SpellForce: Zakon Świtu zarówno rozwijamy zdolności naszego herosa, ale także dowodzimy złożonymi z różnych ras armiami dzięki unikalnej mechanice runicznych monumentów. Pozwalają nam tworzyć całe osady i przeciwstawiać się wrogim siłom. Dodajmy do tego jeszcze świetne mapy i sporo dodatkowych aktywności, a wychodzi nam przepis na wspaniały tytuł, który daje narzędzia do przejścia kolejnych scenariuszy na kilka różnych sposobów. Pierwsza część gry otrzymała do tego jeszcze dwa całkiem solidne dodatki i do dziś przez wielu uważana jest za najlepszą z serii.

Źródło: PurePC