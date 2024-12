The Elder Scrolls III: Morrowind - jeden z moderów chce przenieść Azeroth do Tamriel, czyli projekt World of Morrocraft

Niezależnie od danego tytułu, moderzy potrafią wpadać na szalone pomysły. Gdy tylko God of War znalazł się na komputerach osobistych, nie musieliśmy zbyt długo czekać na np. starcie CJ i Big Smoke'a z GTA: San Andreas pod chatą Kratosa. Skala się powiększa, gdy mamy do czynienia z jakimś tytułem Bethesdy - zwłaszcza związanym z uniwersum The Elder Scrolls. Teraz może dojść do zupełnie nietypowego crossovera pomiędzy dwiema wielkimi markami.

Trwają obecnie prace nad modyfikacją mającą wprowadzić elementy świata Azeroth do The Elder Scrolls III: Morrowind, począwszy od Northrendu.

Moder działajacy pod pseudonimem Tel Shadow pracuje obecnie nad World of Morrocraft, który zaimplementuje uniwersum World of Warcraft - a przynajmniej pewne regiony - do Tamriel. Na tę chwilę działa on z Northrendem. Ta skuta lodem kraina powinna być dobrze znana nie tylko fanom najpopularniejszego MMORPG w historii, ale także kultowej serii strategii z naznaczonym konfliktami Azeroth. To właśnie tam Arthas - prawdopodobnie najpopularniejsza postać w historii franczyzy - zdradził rodzaj ludzki w Warcraft III. Lata później Northrend stał się główną lokacją w jednym z najbardziej uznawanych dodatków w historii WoW-a, czyli Wrath of the Lich King. A Tel Shadow obiecuje całkiem drobiazgowe odwzorowanie.

Następne w kolejności mają być zamieszkiwane przez całą gamę różnych ras Wschodnie Królestwa, nie zostanie również pominięty Kalimdor - miejsce wielu ważnych konfliktów w uniwersum. Jeżeli wierzyć zapowiedziom Tel Shadowa, każdy z regionów otrzyma odpowiednich NPC-ów, lokalną faunę, drobiazgowo wykreowane lokacje, a nawet zmienne warunki pogodowe. Modyfikacja zapowiada się zatem całkiem ambitnie, a fani World of Warcraft zdecydowanie mają na co czekać. Pozostaje monitorować projekt i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyniknie.

