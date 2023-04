D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict - obiecujący retro RTS w drodze. Projekt dla fanów pierwszych Command & Conquer

Choć pewne gatunki gier prawdopodobnie nigdy już nie powrócą do mainstreamu na poziomie choćby porównywalnym do ich najlepszych okresów, od czasu do czasu zdarzają się tego typu powroty. Dwuosobowy zespół DORFteam szykuje na przykład nostalgiczną podróż do świata klasycznych strategii czasu rzeczywistego. Na razie dostaliśmy jeszcze pierwsze fragmenty wraz z grafikami, ale trzeba przyznać, że zapowiada się całkiem dobrze.

D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict to kameralny projekt nawiązujący do złotych lat strategii czasu rzeczywistego spod znaku Command & Conquer. Jego twórcy zamieścili właśnie pierwszą zapowiedź.

W ciągu ostatnich lat narodził się słabnący już nieco trend wypuszczania boomer shooterów - czyli tytułów nawiązujących do gier FPS z dawnych lat. Idąc tym tropem, spokojnie można by było określić D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict jako boomer RTS. Specyficzne modele stylizowane na strategie sprzed dekad, jedyne w swoim rodzaju animacje, w tle zaś lecą ciężkie synthowe nuty - w zasadzie mamy pełen zestaw. Idealny dowód na to, że nie zawsze potrzebny jest gigantyczny budżet czy najnowsza technologia, by podrzucić jakiś ciekawy koncept.

Fabuła D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict wprowadza nas w ponurą wizję świata, gdzie niekończące się konflikty, eksperymenty genetyczne i pozaziemskie anomalie zamieniły naszą planetę w wielkie, rozkopane pole bitwy. Do wyboru mamy trzy frakcje: militarystyczne Imperium, wzięta niczym z serii Mad Max frakcja Warband oraz NWO, nawiązująca mocno do tradycji SF. Każde ugrupowanie ma własne technologie czy jednostki, a także rzecz jasna cele - niczym w starych, dobrych odsłonach Command & Conquer. Jak zresztą widać na grafikach i pierwszym zwiastunie, deweloperzy niespecjalnie kryli się z inspiracjami. Premiera nie została jeszcze zaplanowana, ale już teraz możecie dodać tę pozycję do swojej listy życzeń na Steamie.

