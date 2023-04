Victoria 3: Voice of the People - Paradox rozpoczyna rozwój swojej kolejnej gry. Zapowiedź i data premiery pierwszego dodatku

Gry wydawane przez Paradox Interactive zazwyczaj są następnie dość długo rozwijane. Co prawda nierzadko trudno było mówić o specjalnej jakości poszczególnych DLC, niemniej stały się one pewną oczywistością. Można było się spodziewać, że prędzej czy później dojdzie do tego w przypadku wyczekiwanej przez fanów trzeciej części kultowej serii strategii ekonomicznych. Tym samym możemy się przyjrzeć pierwszemu dużemu pakietowi.

Już 22 maja Victoria 3 otrzyma od Paradox Interactive pierwszy duży pakiet DLC zatytułowany Voice of the People, a poza tym również potężną aktualizację dla wszystkich graczy. Koncentrują się one w głównej mierze na wydarzeniach politycznych przypadających na XIX wiek oraz historii Francji.

Przede wszystkim pierwszy duży pakiet Victoria 3 zaoferuje nam 60 politycznych agitatorów z XIX wieku. W ich skład wejdzie Giuseppe Mazzini, włoski bojownik o wolność, którego uważano za jednego z głównych przedstawicieli ruchu przeciwstawiającego się europejskiej monarchii, a także choćby abolicjonista amerykański John Brown. Osoby, które zamówią Voice of the People w przedsprzedaży, dostaną jeszcze trzy bonusowe postacie: francuskiego oficera Julesa Bruneta, polityka Georgesa Clemencau, oraz myśliciela Alexisa de Tocqueville'a.

Agitatorzy mogą być wsparciem dla naszej sprawy lub poważną przeszkodą - w zależności oczywiście od ich i naszego politycznego podejścia. Co więcej, dodatek pozwala także zapoznać się lepiej z historią Francji obejmującą okres od dynastii Burbonów po czasy III Republiki Francuskiej. Pierwsze duże DLC wejdzie na pecety 22 maja za 59,99 zł. Poza tym deweloperzy wprowadzą sporo ogólnych usprawnień, takich jak grafiki nowych budynków, dodatkowe animacje, a także specjalny motyw związany z rozszerzeniem.

