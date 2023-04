Immortals of Aveum z bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi na PC - GeForce RTX 2080 SUPER zalecany jako minimum

Immortals of Aveum to nadchodząca gra studia Ascendant Studio, przygotowywana we współpracy z Electronic Arts (produkcja wyjdzie spod szyldu EA Originals). Mowa w tym wypadku o tytule nastawionym w pełni na doświadczenie dla pojedynczego gracza. Immortals of Aveum należy gatunku pierwszoosobowych strzelanin z magią w tle. Gra przygotowywana jest z myślą wyłącznie o PC oraz konsolach obecnej generacji. Ma to również przełożenie w ujawnionych właśnie wymaganiach sprzętowych.

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER zalecana jako karta do minimalnych wymagań? To nie żart, a część wymagań sprzętowych Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum wizualnie prezentuje się całkiem dobrze, jednak wymagania sprzętowe wersji PC mogą zaskoczyć niejednego komputerowego wyjadacza. Najbardziej to widać w przypadku kart graficznych, gdzie do minimalnych wymagań (rozdzielczość Full HD, miks ustawień niskich oraz średnich i do gry w 60 FPS) potrzebujemy takich modeli kart jak NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER oraz AMD Radeon RX 5700 XT. W przypadku procesorów wymagania są już niższe, bo tu wystarczy Intel Core i7-9700 lub AMD Ryzen 7 3700X.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 7 5700X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) Miejsce na dysku 110 GB (SSD rekomendowany) 110 GB (SSD rekomendowany) Biblioteki DirectX 12.1 DirectX 12.1 System Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Detale, rozdzielczość 1920x1080, Ustawienia Low/Medium, 60 FPS 2560x1440, Ustawienia Medium/High, 60 FPS

Bardzo wysokie wymagania widać również w zalecanych konfiguracjach. Tutaj mocno podskoczyły również wymogi co do procesorów, bo rekomendowane są układy Intel Core i7-12700 lub AMD Ryzen 5 5700X. Odnośnie kart to developerzy z Ascendant Studios zalecają dużo mocniejsze modele NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti lub AMD Radeon RX 6800 XT i mowa tutaj o rozgrywce w 1440p i przy zmieszaniu ustawień średnich i wysokich (a więc daleko od poziomu ultra). Całość zamyka 16 GB RAM w Dual Channel oraz 110 GB wolnego miejsca na dysku (wysoce rekomendowane jest posiadanie SSD). Premiera Immortals of Aveum odbędzie się już za trzy miesiące - dokładnie 20 lipca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

