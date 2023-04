Immortals of Aveum - Electronic Arts i Ascendant Studio z nowym projektem. Strzelanka fantasy w trybie single player

Electronic Arts i Ascendant Studios ogłosili wczoraj, że ich pierwszoosobowa strzelanka magiczna dla jednego gracza zadebiutuje 20 lipca 2023 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC za pośrednictwem EA App, Steam i Epic Games Store. Tym samym rozpoczęła się kampania promocyjna tego całkiem intrygującego projektu, który łączy kilka różnych motywów ze świata fantasy i nie tylko. A oto pierwsze konkrety.

Tworzone przez weteranów branży Immortals of Aveum to przeznaczona dla jednej osoby gra wrzucająca nas w wielki konflikt, gdzie jako członek elitarnej grupy magów bitewnych walczymy o losy świata.

Debiutujące pod szyldem EA Originals i opracowane przez Ascendant Studios - nowe studio złożone z weteranów branży nagrodzonych nagrodami BAFTA i Game of the Year - Immortals of Aveum rozgrywa się w oryginalnym uniwersum fantasy, przesiąkniętym magią, pełnym konfliktów i stojącym na krawędzi upadku. Gracze wcielą się w postać Jak'a, który dołącza do elitarnego zakonu magów bitewnych, opanowuje wszystkie trzy szkoły magii - niebieską, zieloną i czerwoną - i dziesiątkuje legiony wrogów za pomocą kombinacji ataków i dobrze wymierzonych kontr. Aveum, łączące nowoczesną historię z klimatami fantasy, jest pełne niezapomnianych postaci, wartkiej akcji i walki opartej na zaklęciach, która przeczy konwencjom gier FPS.

Dorastający w poczuciu bezradności i bez grosza przy duszy, Jak niespodziewanie zaczyna przejawiać magiczne zdolności w późniejszym okresie życia. Dzięki nowo odkrytemu potencjałowi, zostaje zwerbowany przez generał Kirkan do Zakonu Nieśmiertelnych i nieoczekiwanie wciągnięty w niekończącą się wojnę ludzkości o kontrolę nad magią. Wobec potężnych magicznych władców i legionów żołnierzy po obu stronach niekończącej się wojny, jak i jego elitarny zakon Nieśmiertelnych muszą odkryć tajemnice niespokojnej przeszłości Aveum, będące jakąkolwiek nadzieją na uratowanie jego przyszłości. Wśród aktorów głosowych pojawi się kilka nazwisk, które kojarzyć możemy z różnego rodzaju filmów i seriali - między innymi: Darren Barnet ("Never Have I Ever", "Road House", "Gran Turismo") jako Jak i Gina Torres ("Suits", "Pearson", "Firefly") jako generał Kirkan.

