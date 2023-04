Horizon Forbidden West: Burning Shores - Aloy kontra wielkie maszyny. Guerilla pokazuje nowe techniki powalania przeciwników

Jeszcze sześć dni i swoją premierę na konsolach PlayStation 5 będzie miał dodatek do zeszłorocznego tytułu Guerilla Games. Na razie zapowiada się na to, że Burning Shores stanowić będzie większy powiew świeżości niż The Frozen Wilds w przypadku jedynki, wprowadzając nie zupełnie nowy obszar, wymagający odmiennego podejścia do eksploracji i zawierający wiele efektownych sekwencji. Twórcy postanowili tymczasem podrzucić jeszcze małą przystawkę.

Jak wiemy, Horizon Forbidden West: Burning Shores ma zaoferować mnóstwo nowych rozwiązań nawet dla weteranów serii. Aloy eksplorować będzie zupełnie nowy, niebezpieczny teren wokół dawnego Hollywood, co wprowadzi nowe rozwiązania w różnych aspektach. Jak się okazuje, tyczyć się będą nie tylko takich rzeczy jak docieranie do trudniej dostępnych miejsc, ale też walki. Najnowszy materiał na przykład daje nam mały przedsmak dodatkowych sztuczek, jakich nasza bohaterka może się nauczyć w trakcie rozgrywki.

Lista nowości, jakie mają się pojawić w Burning Shores, jest już całkiem niemała. Dostaliśmy już przedsmak groźnych maszyn gnieżdżących się w ruinach Hollywood, nietypowej powierzchni, wymagającej pokonania wielu części mapy drogą powietrzną, a czeka też na nas nowy lud, wprowadzający nieco inny klimat i dodający nieodzownie inne questy czy wyposażenie. Pamiętajmy też o często podkreślanej skali rozgrywki, która miała zmusić deweloperów do zrezygnowania z rozwoju rozszerzenia na platformie PS4.

Knocked down machines don't stand a chance! Master new skills and be ready to take on your enemies in exciting new ways.



Horizon Forbidden West: Burning Shores launches April 19