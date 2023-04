The Lord of the Rings: Gollum PC z zaskakująco wysokimi wymaganiami - na pokładzie GeForce RTX 3080 i 32 GB RAM

Po kilku opóźnieniach zbliżamy się do premiery gry The Lord of the Rings: Gollum. Produkcja studia Daedalic Entertainment trafi na PC oraz konsole starej i obecnej generacji dokładnie 25 maja. The Lord of the Rings: Gollum jest pierwszą z kilku gier w uniwersum Tolkiena, które pojawią się na rynku w najbliższych latach. Tym razem jednak będziemy kierować Smeagolem, co już sprawia że gra może okazać się całkiem interesująca. Na opinie o grze jeszcze musimy trochę poczekać, ale już teraz poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC.

Studio Daedalic Entertainment opublikowało wymagania sprzętowe gry The Lord of the Rings: Gollum. Biorąc pod uwagę jak gra się prezentuje wizualnie, wymagania zwłaszcza co do karty graficznej są zaskakująco wysokie.

The Lord of the Rings: Gollum nie ma wysokich wymagań właściwie tylko w stosunku do procesorów. Tutaj do rozdzielczości Full HD wystarczą chociażby Intel Core i7-4770 lub AMD Ryzen 5 1600. Co innego w przypadku kart graficznych. Twórcy ze studia Daedalic uznali, że do rozdzielczości 1920 x 1080 oraz średnich ustawień graficznych, będziemy potrzebować takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1080 lub GeForce RTX 2060. Do tego dochodzi również minimum 16 GB pamięci RAM oraz 45 GB wolnej przestrzeni na dysku.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i7-4770

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i3-6100

AMD Ryzen 5 2600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1080

NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA GeForce RTX 3080 Pamięć RAM 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 45 GB 45 GB System 64-bitowy system Windows 64-bitowy system Windows Biblioteki DirectX 11 DirectX 12 Inne - NVIDIA DLSS na poziomie Quality Jakość gry 1920x1080, Ustawienia Medium

Ray Tracing OFF 2560x1440, Ustawienia High

Ray Tracing ON

Zalecane wymagania sprzętowe dotyczą rozdzielczości 2560 x 1440 i w tym wypadku twórcy już całkiem poszli po bandzie, uznając że GeForce RTX 3080 będzie rekomendowany i to jednocześnie z techniką NVIDIA DLSS ustawioną na poziomie Quality. Co ciekawe, studio w wymaganiach sprzętowych w ogóle nie podaje żadnych kart graficznych AMD Radeon. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że do rozdzielczości 1440p potrzebujemy już 32 GB pamięci RAM. Na chwilę obecną wygląda na to, że twórcy albo podali dowolne, wymyślone podzespoły albo optymalizacja gry na PC będzie naprawdę kiepska (biorąc pod uwagę jakość oprawy graficznej).

Źródło: Steam