Wymagania sprzętowe Dead Island 2 na PC - mocne procesory i wydajne karty graficzne rekomendowane do gry w 60 FPS

Dead Island 2 zapowiedziany został już lata temu, jednak później trafił do developerskiego piekła, gdzie zmieniano studia odpowiedzialne za grę, aż w końcu o produkcji na kilka lat stało się cicho. Dead Island 2, już pod batutą studia Deep Silver Dambuster Studios, powróciło z efektywnym zwiastunem w sierpniu 2022 roku. Po latach prac nad grą, finalnie jesteśmy już od krok od sklepowej premiery. Ta nastąpi dokładnie za 10 dni, a więc 21 kwietnia, tydzień przed Star Wars Jedi: Survivor. Producent dość długo utrzymywał kwestię wymagań sprzętowych na PC w sekrecie, ale w końcu nadeszła pora na ich ujawnienie.

Dambuster Studios podzieliło się oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry Dead Island 2. Nie są one jakieś przesadnie wysokie, choć przy wysokich rozdzielczościach rekomendowane jest posiadanie mocnych procesorów.

Dambuster Studio opublikowało dość szczegółowe wymagania sprzętowe Dead Island 2. Te zostały podzielone na cztery sekcje: minimalne (do gry w Full HD i 30 klatkach na sekundę), rekomendowane (Full HD i 60 FPS), High (Quad HD i 60 FPS) oraz Ultra (4K i 60 FPS). Niestety twórcy nie zdradzili jakie dokładnie ustawienia graficzne zostały przyporządkowane poszczególnym wymaganiom sprzętowym. Już w wymaganiach minimalnych widzimy dość niecodzienne połączenia, ponieważ do jednego worka wrzucono desktopowy procesor AMD FX-9590 oraz mobilną jednostkę Intel Core i7-7700HQ. Z kolei w przypadku kart potrzebujemy przynajmniej GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 480. Do tego jeszcze 10 GB RAM.

Minimum Rekomendowane High Ultra Procesor Intel Core i7-7700HQ

AMD FX-9590 Intel Core i9-9900K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i5-12600KF

AMD Ryzen 7 7700X Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 480 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6750 XT NVIDIA GeForce RTX 3090

AMD Radeon RX 6950 XT Pamięć RAM 10 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 70 GB 70 GB 70 GB 70 GB System Windows 10 lub nowszy Windows 10 lub nowszy Windows 10 lub nowszy Windows 10 lub nowszy Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 Rozdzielczość/płynność 1920x1080, 30 FPS 1920x1080, 60 FPS 2560x1440, 60 FPS 3840x2160, 60 FPS

Do rozdzielczości Full HD i 60 klatek na sekundę potrzebujemy już znacznie mocniejszych kart - GeForce RTX 2070 SUPER lub Radeon RX 6600 XT, a także znacznie mocniejsze procesory Intel Core i9-9900K lub Ryzen 5 5600X. Wraz z przejściem na wyższe rozdzielczości, twórcy rekomendują również coraz mocniejsze procesory tj. Intel Core i5-12600KF, Core i7-13700K, Ryzen 7 7700X czy Ryzen 9 7900X. Do komfortowej gry w 4K mamy potrzebować także kart GeForce RTX 3090 lub Radeon RX 6950 XT. Do tego dochodzi jeszcze 16 GB RAM. Gra będzie bazować wyłącznie na API DirectX 12. W przypadku konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S gracze mogą liczyć na rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę (nie będzie dodatkowych trybów obrazu), z kolei na PS4 oraz Xbox One otrzymamy grę w 30 FPS.

Źródło: Dambuster Studios