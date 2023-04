Gra Dead Island 2 dodawana do wybranych monitorów iiyama

Macie w planach kupno nowego monitora gamingowego? Bo jeśli tak, to warto zainteresować się aktualnie produktami marki iiyama, a ściślej monitorami G-Master GB2770HSU Red Eagle, G-Master GB2790QSU Gold Phoenix oraz G-Master GB2870UHSU Red Eagle, do których dodawana jest fizyczna kopia, nadchodzącej wielkimi krokami gry Dead Island 2. Zestawy te do kupienia są już od dziś w renomowanych sklepach internetowych Alsen, Delkom, Euro RTV AGD, iiyama-sklep, Komputronik, Media Expert, Morele oraz x-kom.

Jaki monitor zatem wybrać? Zacznijmy może od najtańszego, objętego promocją modelu, czyli G-Master GB2770HSU Red Eagle. Jest to 27-calowa jednostka IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania rzędu 165 Hz. Posiada FreeSync Premium z LFC, USB HUB 2.0, głośniki stereo oraz ergonomiczną podstawę. Drugi model, czyli G-Master GB2790QSU Gold Phoenix to już prawdziwa gratka dla wymagających graczy. To 27-calowy wyświetlacz QHD z odświeżaniem 240 Hz z FreeSync Premium, głośnikami stereo, USB HUB 3.0 i ergonomiczną podstawą.

Dla najbardziej wymagających producent przewidział model G-Master GB2870UHSU Red Eagle. Jest 28-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) i częstotliwości odświeżania 150 Hz. Posiada on funkcjonalny port HDMI 2.1, dlatego równie dobrze można ten sprzęt wykorzystać w połączeniu z konsolą PlayStation 5 lub Xbox Series X. Jest też FreeSync Premium, maksymalna jasność, wynosząca 400 nitów, HUB USB 3.0, głośniki stereo i jak przystało na iiyamę – ergonomiczna podstawa. Wszystkie te monitory w pakiecie z grą są dostępne w wyżej wymienionych sklepach od dziś, a sama promocja potrwa do wyczerpania zapasów. Warto jednak wspomnieć, że pierwszych dostaw do klientów można spodziewać się 21 kwietnia, a zatem w dzień premiery gry.