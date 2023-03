Dead Island 2 - zapowiada się szalona sieczka. Twórcy prezentują blisko 15-minutowy zapis rozgrywki

Wszystko wskazuje na to, że wieloletnie oczekiwanie na sequel tej mniej poważnej serii gier traktujących o epidemii zombie zakończy się już wkrótce. I to nie zamknięciem projektu - jak wielu już podejrzewało - a premierą. Pytanie, czy Deep Silver Dambuster Studios odniesie sukces, czy raczej spotka się z podobnie mieszanym odbiorem, co sequel Dying Light. Nowy gameplay pozwala wierzyć, że będzie bliżej tego drugiego.

Dead Island 2 wchodzi na rynek już pod koniec kwietnia, a tymczasem deweloperzy postarali się o trwający blisko kwadrans gameplay.

W przeszłości dostawaliśmy już pewne partie materiału prezentujące rozgrywkę w Dead Island 2, ale dotąd nie na taką skalę. Od samego początku widać wyraźnie, że mamy do czynienia z sequelem być może najmniej poważnego tytułu związanego z jednym z najbardziej wyeksploatowanych motywów w popkulturze. Niewspółmierny do okoliczności brak powagi, słoneczne Los Angeles w tle i co rusz napotykana banda dziwaków. Innymi słowy, zapowiada się to, co znaliśmy z pierwszej części - tylko rzecz jasna więcej, szybciej i krwawiej.

Całkiem ciekawie prezentuje się różnorodny system walki. Ponownie mamy do wyboru nietkniętych przez epidemię śmiałków - każdy z zupełnie innym zestawem zdolności na podorędziu. Deweloperzy promują system zniszczeń, określanym jako FLESH. Ma on w rewolucyjny sposób przedstawiać masakrowanie zombiaków - na czele z łamaniem kości i ogólnie pojętym rozczłonkowaniem. Nie zabraknie też nieodłącznego craftingu, pozwalającego tworzyć niekonwencjonalne machiny zniszczenia z napotkanych po drodze rzeczy - często po prostu z przedmiotów codziennego użytku. Na razie zatem zapowiada się całkiem dobrze.

Źródło: Youtube