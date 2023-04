Shadows of Doubt - symulator detektywa, jakiego do tej pory nie było debiutuje we wczesnym dostępie na Steamie

Niewiele jest gier, które wzbudzają sporo emocji przy swojej premierze. Często bywa i tak, że nawet tytuły, na które czekamy, okazują się ostatecznie nietrafionymi pomysłami. Inaczej sprawa może wyglądać z debiutującą na Steamie produkcją Shadows of Doubt. Trzeba przyznać, że studio ColePowered Games ma zamiar nam zaserwować naprawdę ciekawy i wciągający symulator detektywa, w którym cały świat żyje własnym życiem, a do tego jest generowany proceduralnie.

Shadows of Doubt jest jedną z najciekawszych gier, które swoją premierę będą miały w kwietniu. Twórcy tego detektywistycznego symulatora mają co do niej ogromne wręcz ambicje i już wcześniej pokazali, co potrafią.

Cała akcja toczy się w latach 80. XX wieku. Wcielamy się w postać prywatnego detektywa i rozwiązujemy wzięte przez nas sprawy. Gra zapowiada się ekscytująco z co najmniej dwóch powodów: wspomnianego wcześniej proceduralnie generowanego świata, w którym możemy zwiedzić każdy budynek czy zakamarek oraz pełnej symulacji życia mieszkańców (każdy z nich jest inny, ma swoją pracę, problemy, mieszkanie, ulubione miejsca i żyje całkowicie niezależnie). Mamy więc pełną dowolność w podejmowanych działaniach. Dodatkowo każda sprawa będzie całkowicie się różnić od poprzedniej, a nasze wybory wpłyną na prowadzone śledztwo. Za rozwiązanie któregoś z nich otrzymamy pieniądze, za które będziemy mogli kupić przydatne gadżety oraz spersonalizować nasze mieszkanie.

Dostępnych możliwości mamy więc mnóstwo, a twórcy zapewniają, że czasem do rozwiązania sprawy może się przyczynić nawet wyrzucony rachunek. Do dyspozycji dostaniemy także tablicę detektywistyczną, na której będziemy mogli graficznie połączyć wszystkie zebrane wątki i poszlaki. Jeśli zaś chodzi o charakterystykę tytułu, to jest to gra akcji, która dodaje elementy skradankowe. Shadows of Doubt właśnie zaliczyło swoją premierę w Steam Early Access i możemy je kupić w kwocie 82,79 zł (przecena na start z 91,99 zł). Wczesny dostęp ma potrwać przez około pół roku. Demo gry zostało udostępnione w trakcie trwania ostatniego wydarzenia Steam Fest i zostało bardzo pozytywnie odebrane, a same mechaniki gry już wtedy działały bez zarzutu. Można się więc spodziewać kolejnego hitu w tym roku. Niestety polski język nie jest na ten moment dostępny.

Źródło: Steam