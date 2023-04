Sons Of The Forest - popularny survival z dużym pakietem aktualizacji. Nowe animacje, usprawnienia AI i elementy mechaniki

Oczekiwanie na sequel udanego tytułu z 2018 roku nie było łatwe, ale 23 lutego deweloperzy wreszcie udostępnili go w ramach wczesnego dostępu. Dotąd projekt musiał być wielokrotnie przekładany, jako że ambitne plany Endnight Games nie były w stanie zmieścić się w zakładanych ramach. Na razie jednak trzeba przyznać, że było na co czekać. Gra cieszy się w tych pierwszych tygodniach całkiem sporą popularnością, a w drodze są kolejne nowości i poprawki.

Sons of the Forest otrzymał następną dawkę aktualizacji. Nie tylko naprawia sporo bugów, ale dodaje pewną nową zawartość.

Dodany ostatnio Patch 04 wprowadza do gry całkiem sporo. Na przykład od teraz na przykład można zmienić nazwę swojego zapisu gry, pojawia się także pierwszy materiał found footage. Weszło również kilka modyfikacji związanych z modelami postaci czy zwierząt. Poszerzyła się chociażby lista animacji kanibali, przyspieszono lot ptaków, zmieniono też wygląd oskórowanych zwierząt. Poprawiono przydatność Kelvina, mogącego teraz nosić naraz dwie kłody, natomiast przy uzyskaniu wyższego poziomu zaufania Virginia będzie nas częściej odwiedzać.

A twórcy nie mają zamiaru spoczywać na laurach, jako że na 12 maja planowane są kolejne aktualizacje. Kto wie, przy takim tempie rozwoju potencjalnie w tym roku być może doczekamy się wyjścia Sons of the Forest z Early Access. Tak czy inaczej już teraz można mówić o sporym sukcesie. Mimo, że gra powiela schemat ze świetnie przyjętego The Forest i osoby, które miały kontakt poprzednikiem, mogą odczuć pewien brak świeżości, ogólne wrażenia z rozgrywki są z reguły pozytywne, a ekipa z Endnight Games nie powiedziała też przecież ostatniego słowa.

