The Last of Us: Part II Remastered - nowe materiały z rozgrywki, w tym prezentacja trybu roguelike

I stało się. Mimo, że raczej trudno jest narzekać na oprawę graficzną drugiej odsłony The Last of Us, Naughty Dog uznało za stosowne wypuścić odświeżoną wersją swojego hitu. Tym samym jedna z ostatnich wielkich premier na PlayStation 4 otrzyma mnóstwo usprawnień dla najnowszej generacji konsol. Ale na tym sprawa się nie zamknie, bowiem deweloperzy przygotowali całkiem pokaźną dodatkową zawartość - w tym tryb roguelike.

Pojawiły się pierwsze fragmenty rozgrywki prezentujące No Return, część nowej zawartości The Last of Us: Part II Remastered.

Jak można było się spodziewać, pomysł zremasterowania tak stosunkowo nowego tytułu spotkał się ze stosunkowo mieszanym przyjęciem. Mimo to osoby preferujące skupianie się na walce mogą tutaj znaleźć coś dla siebie. No Return to roguelike'owy tryb pozwalający nam wcielać się w jedną z dziesięciu postaci - każda ma własny zestaw zdolności - i brać udział w szeregu następujących po sobie wyzwań, zwieńczonych wieloma bonusami (zakładając, że nie poniesiemy śmierci, co resetuje nasz progres). Do wyboru znajdziemy różne wariacje misji, od zwalczania fal zarażonych po zdobywanie konkretnych przedmiotów.

Każdą z ogrywanych postaci można rozwijać w jakimś kierunku (np. Abby ma ścieżkę pozwalającą na dłuższe utrzymanie się na polu bitwy w bezpośrednim starciu), do tego wraz z progresem odblokowujemy skórki czy nowych przeciwników do ubicia. Cóż, w teorii wykorzystywanie różnych fragmentów mapy z The Last of Us 2 wraz ze świetnym systemem walki i craftingiem mogą znacząco przedłużyć rozgrywkę. Inna sprawa, to czy rzeczywiście tego typu tryb zostanie na tyle rozwinięty, byśmy zatrzymali się w nim dłużej. Na razie możemy przyjrzeć się kilku gameplayom wraz z komentarzami od dziennikarzy:

Źródło: IGN, PlayStation Access, Game Informer (Youtube)