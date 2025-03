The Last of Us: Part II Remastered już oficjalnie - zawartość, cena, edycja specjalna oraz data premiery na PlayStation 5

Raptem wczoraj informowaliśmy Was o wrzuconych plikach z gry The Last of Us: Part II w wersji na PlayStation 5 na serwery Sony. Oznaczało to, że zapowiedź odświeżonej wersji przygód Ellie oraz Abby może być już tylko kwestią czasu. Sony ostatecznie potwierdziło w końcu istnienie produkcji o nazwie The Last of Us: Part II Remastered i oprócz usprawnień graficznych, zaoferuje także trochę nowej zawartości. W przeciwieństwie do The Last of Us: Part I, tym razem gracze nie będą musieli płacić pełnej ceny... o ile posiadają dwójkę na PS4.

The Last of Us: Part II Remastered oficjalnie zmierza na PlayStation 5. Gra studia Naughty Dog trafi na konsolę 19 stycznia 2024 roku.

The Last of Us: Part II Remastered zmierza na PlayStation 5 (nie ma obecnie żadnej wzmianki na temat ewentualnego wydania PC), a termin premiery ustalono na 19 stycznia 2024 roku. Posiadacze wydania na PlayStation 4 będą mogli dokonać upgrade'u za 10 dolarów zamiast drugi raz płacić pełną cenę. Możliwy będzie również import zapisów gry z oryginalnego wydania do nowszego Remastered. Produkcja zaoferuje ulepszenia graficzne, w tym wyższą rozdzielczość tekstur, dłuższy zasięg rysowania obiektów oraz lepszą jakość cieni. Pierwsze screeny jednak pokazują, że zbyt dużej różnicy pomiędzy wydaniami na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 nie będzie (czyli dokładnie tak jak się spodziewaliśmy). Naughty Dog zaoferuje ponownie tryby Fidelity oraz Performance - ten pierwszy charakteryzuje się natywną rozdzielczością 4K, z kolei Performance oferuje wejściową rozdzielczość 1440p, skalowaną następnie do 4K. Framerate nie został podany, ale spodziewamy się że Fidelity zaoferuje rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę, natomiast Performance - w 60 FPS. Posiadacze telewizorów z VRR i HDMI 2.1 mogą liczyć także na tryb Performance, gdzie framerate będzie odblokowany. Wykorzystano możliwości kontrolera DualSense, w tym haptyczne wibracje oraz adaptacyjne triggery.

The Last of Us: Part II Remastered zaoferuje kilka nowych trybów rozgrywki, niedostępnych w oryginalnej wersji. Przede wszystkim remaster otrzyma tryb gry o nazwie No Return, przygotowanym w stylu roguelike (tzw. rogalika). Wybierając jedną z dostępnych postaci (niektórymi mogliśmy wcześniej kierować, innymi nie), musimy staczać losowo generowane starcia w kilku turach, za każdym razem kończąc starcie ze znacznie potężniejszymi bossami. W miarę postępów, będziemy mogli decydować na inne nagrody oraz odblokujemy kolejne postacie, którymi będziemy mogli kierować. Oprócz tego pojawi się tryb Guitar Free Play, który pozwoli znacznie częściej korzystać z mini-gierki związanej z graniem na instrumentach muzycznych. Teraz zwiększono liczbę dostępnych miejsc, w których możemy zagrać, umożliwiono wykorzystanie uniwersalnych pedałów do gitar w celu modulowania swoich występów. Na końcu mamy również tryb Lost Levels, który pozwala na spojrzenie za kulisy sposobu, w jaki Naughty Dog wprowadziło swoją grę do życia. Lost Levels to kilka wyciętych wcześniej etapów, które teraz będzie można swobodnie rozegrać. Studio podkreśla, iż nie są to w pełni ukończone poziomy, a bardziej wycinki z wczesnej fazy rozwoju. Ich celem jest nie tylko zobaczyć nowe spojrzenie na The Last of Us: Part II, ale również umożliwiają posłuchanie komentarza programistów i zapewnienie w ten sposób bogatszego kontekstu dla całości.

The Last of Us: Part II Remastered będzie oferowane również w fizycznej dystrybucji. Oprócz standardowego wydania, w regionach gdzie dostępny jest PlayStation Direct (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Austria), dostępne będzie również limitowane wydanie W.L.F Edition, zawierające m.in. steelbook (tym razem wygląda na to, że pudełko będzie posiadało płytę z grą a nie tylko kod do wersji cyfrowej), naszywkę, przypinki oraz zestaw 47 kart Society of Champions). Zamówienia przedpremierowe na The Last of Us: Part II Remastered będzie można składać od 5 grudnia 2023 roku.

Źródło: Sony