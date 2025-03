The Last of Us: Part II niedługo może doczekać się natywnej wersji dla PlayStation 5

The Last of Us: Part II to jeden z największych hitów 2020 roku, który dostępny był wyłącznie dla konsol PlayStation 4. Odchodząc już od kwestii historii, która spolaryzowała wręcz graczy, sama gra okazała się satysfakcjonującą kontynuacją, okraszoną świetną (biorąc pod uwagę ograniczenia hardware) oprawą wizualną. The Last of Us: Part II doczekał się również aktualizacji dla PlayStation 5 (gra działa tam w ramach wstecznej kompatybilności), która wprowadziła opcję grania w 60 klatkach na sekundę. Sony tymczasem planuje kompletnie dziwny ruch związany z tą grą, na co wskazują pewne ruchy producenta konsol PlayStation.

Na serwerach Sony wprowadzono pliki dla gry The Last of Us: Part II w natywnej wersji dla PlayStation 5. Najbardziej niepotrzebny remaster branży gier wkrótce ujrzy światło dzienne? Wszystko na to wskazuje.

O natywnej wersji The Last of Us: Part II słyszymy już od długiego czasu, jednak do teraz Sony nie zdecydowało się na oficjalnie ujawnienie odświeżonej produkcji Naughty Dog. W sieci jednak pojawiły się nieoczekiwanie doniesienia wskazujące na wrzucenie plików z natywnej wersji The Last of Us: Part II PS5 na serwery PlayStation. Oficjalna zapowiedź gry wydaje się zatem kwestią czasu - w tym wypadku spodziewamy się, że będzie to gala The Game Awards, choć Sony z drugiej strony może również bez specjalnych zapowiedź wrzucić artykuł na PlayStation Blog.

Csak, hogy tudjátok: 2024 elején jelenik meg a The Last of Us Part II Remastered (a Sony kiküldte a kódigénylőt). Ez a PlayStation 5-ös verzióra vonatkozik, PC-s változatról egyelőre nincs hír. — Bate (@Bate81) November 17, 2023

Jeden z węgierskich dziennikarzy wrzucił na X informację, jakoby Sony planowało premierę The Last of Us: Part II w wersji dla PlayStation 5 na pierwszy kwartał 2024 roku. O wersji PC jednocześnie nie słyszano nic konkretnego, tak jakby TLOU 2 na komputery nie było obecnie planowane. Mimo wszystko same informacje na temat remastera gry z 2020 roku, która nadal prezentuje się bardzo dobrze pod względem wizualnym i gameplayowym, brzmi co najmniej jak ponury żart. Szkoda, że obecna generacja w wykonaniu takiego studia jak Naughty Dog, zostaje obecnie spłaszczona do roli remasterów oraz remake'ów, o czym świadczą premiery Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Last of Us: Part I oraz najwyraźniej TLOU: Part II.

Źródło: X @PlayStationSize, @Bate81, WCCFTech