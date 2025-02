The Last of Us Part III - wiarygodni insiderzy mówią o pięciu nowych bohaterach. Czy zobaczymy jeszcze Ellie?

Naughty Dog, a więc studio odpowiedzialne za dwie poprzednie odsłony gier w świecie The Last of Us, nie potwierdziło jeszcze informacji, jakoby trwały prace nad The Last of Us Part III. Mając jednak na uwadze popularność dotychczasowych tytułów, jak i zainteresowanie serialem HBO w tym samym uniwersum, rezygnacja bądź przestój w wydawaniu kolejnych gier wideo z Ellie w roli głównej byłoby rozwiązaniem niemądrym, a przynajmniej niezrozumiałym. Na szczęście insiderzy mówią wyraźnie - TLoU 3 się robi.

Sesje motion-capture oraz audio do Last of Us 3 mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Dalsze przecieki mówią też o pięciu nowych bohaterach.

TLoU 3 jest w trakcie prac, a co więcej, wiarygodni insiderzy tacy jak DanielRPK i ViewerAnon mają nawet pierwszą porcję informacji w związku z grą. Wiemy mianowicie, że część nowej historii ma skupiać się na grupie osób mieszkających w wiktoriańskim domu, który znajduje się gdzieś na obrzeżach postapokaliptycznego miasta. W skład owej grupy ma wchodzić pięć nowych postaci: Lucas, Mason, Val, Ezra oraz Gracie.

Rewelacje te dostarczył poprzez swoją stronę na Patronite insider nickiem DanielRPK. Nie wspomniał w nich ani słowem o Ellie. Na szczęście ViewerAnon na Twitterze uspokaja fanów: "Słuchajcie, jest jeszcze wcześnie, szczegóły fabuły są ciągle dopracowywane i wszystko może się jeszcze zmienić, ale zapewniam was, że słyszałem, iż Ellie będzie w TLoU Part III co najmniej tak samo ważna, jak była w części II".

Wracając jeszcze na moment do nowych postaci, to DanielRPK opisuje ich następująco:

Val - Przywódczyni grupy (hołd w stronę telltale'owej Valentine?)

Ezra - Antagonista. Główny rywal Val w walce o przywództwo. Będzie próbował przejąć dom.

Mason - Były żołnierz, który będzie mierzyć się decyzjami dotyczących osób w grupie, będzie musiał zdecydować pomiędzy lojalnością wobec Ezry, a lojalnością wobec domu.

Lucas - Miły bohater, który będzie rozwijał relację z innymi młodymi ocalałymi. Za tą miłą postacią ma się jednak kryć „ciemna strona”.

Gracie - Kobieta w wieku 18-25 lat

Aktualizacja: W sieci pojawiły się niejednoznaczne doniesienia, że postaci ujawnione przez leakstera DanielRPK dotyczą multiplayerowej odsłony TLoU o podtytule Factions. Trudno jednak na ten moment dociec prawdy, ponieważ informacja źródłowa zniknęła z sieci (strona Patronite nie odpowiada).

Źródło: Gamingbolt