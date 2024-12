GTA 6 może na premierę zaoferować Ray Tracing. Mnóstwo ciekawostek z pierwszego trailera gry od Rockstar Games

Po wielu miesiącach oczekiwania (by wręcz nie powiedzieć - latach) na nową grę z serii Grand Theft Auto, wczoraj studio Rockstar Games w końcu oficjalnie zapowiedziało GTA 6. Nowa gra, będąca częścią uniwersum HD, zabierze nas do stanu Leonida (będąca w tymże uniwersum fikcyjną wersją Florydy), gdzie centralnym punktem będzie gigantyczne miasto Vice City. Pierwszy trailer potwierdził wprowadzenie żeńskiej protagonistki o imieniu Lucia, a także ukazał nam kilka ujęć zarówno z Vice City jak również terenów podmiejskich. Okazuje się jednak, że trailer skrywa w sobie znacznie więcej, niż widać to na pierwszy rzut oka. Niektóre ciekawostki wskazują, że w GTA 6 od samego początku będzie oferowany Ray Tracing.

Pierwszy zwiastun Grand Theft Auto VI bije rekordy popularności w branży gier. Trailer na oficjalnym kanale Rockstar Games na platformie YouTube obejrzano już ponad 100 milionów razy. Co ciekawe, w treści wideo można wyłapać sporo interesujących smaczków.

W trailerze są przynajmniej dwa momenty, które wskazują na to, że w Grand Theft Auto VI otrzymamy globalne oświetlenie, bazujące na Ray Tracingu (RTGI - Ray Traced Global Illumination). Charakterystyczny sposób rozproszenia promieni świetlnych po pomieszczeniach widać w pierwszym ujęciu na Lucię (za nią są drzwi na zewnątrz, a przez okiennice pada światło) oraz w urywku, kiedy Lucia oraz Jason z maskami na twarzach wpadają do jednego ze sklepów, by go obrabować. Dodatkowo przynajmniej w kilku miejscach można dostrzec wysokiej jakości odbicia na taflach wody, np. kałużach. To wskazuje (choć to tylko sugestia, bo Rockstar obecnie nic nie zdradzał na temat graficznych technik zastosowanych w GTA 6) na użycie śledzenia promieni w celu uzyskania bardziej realistycznych odbić. W przypadku cieni trudno jednoznacznie ocenić, czy te również skorzystają z RT. W GTA 5 w wersjach na konsole obecnej generacji wprowadzono już ulepszone cienie bazujące na śledzeniu promieni, więc może podobnie będzie także w GTA 6.

Druga rzecz, która rzuciła mi się w oczy to bardzo realistyczne zachowanie włosów w różnych sytuacjach. Tak naprawdę tylko w jednym ujęciu (gdzie Lucia stoi w samochodzie i macha rękoma) jej włosy nie poruszają się tak dynamicznie, jak można byłoby oczekiwać. Dużo lepsze przykłady znajdziemy jednak w innych momentach: 0:07 (pierwsze spojrzenie na Lucię), 0:10 (Lucia rozmawiająca prawdopodobnie z więzienną psycholog), 0:37 (mieszkanka Vice City, która stoi i obraca się ubrana wyłącznie w bikini), 0:45 (kolejna pani, tym razem wykonująca ruchy pośladkami na dachu samochodu), 0:52 (facet stojący częściowo na drzwiach samochodu, częściowo kierujący autem) czy 1:01 (Lucia obracająca się w pojeździe). Przykładów jest co najmniej kilka i w każdym widać zaawansowaną symulację włosów, być może jedną z najlepszych w grach wideo. Może to wydawać się tylko szczegółem, ale właśnie takie detale wpływają na postrzeganie całokształtu produkcji. Miejmy tylko nadzieję, że taka jakość będzie prezentowana także w finalnym produkcie (a może nawet uda się jeszcze bardziej dopieścić).

Bardzo szczegółowo prezentują się także modele twarzy pary głównych bohaterów: Lucii oraz Jasona. W pierwszym wypadku widać na twarzy drobne pieprzyki (na czole, na policzkach a nawet pod ustami), z kolei u Jasona (1:15) da się zaobserwować dwa nakłucia lewego ucha, co wskazuje że w przeszłości bohater nosił niewielkiej wielkości kolczyki. U Jasona zresztą świetnie zaprezentowano również zarost, a wygląd samej skóry wskazuje, że jest to postać w starszym wieku niż Lucia. Warto podkreślić, iż model Jasona uległ znaczącym zmianom względem przecieków, które przedostały się do sieci we wrześniu 2022 roku. Tam protagonista wyglądał dużo młodziej, teraz natomiast jego wygląd wskazuje, że facet ma za sobą więcej doświadczeń.



W tle przemiła reklama lekarstw na depresję. Słowem Rockstar Games w pigułce

Bardzo dobrze na zwiastunie prezentuje się także woda, której zachowanie również różni się w zależności czy w danym momencie nic się po powierzchni nie porusza, czy ktoś się kąpie czy też jeździ motorówkami. Realistyczne zachowanie wody widać już na samym początku trailera (0:04), kiedy łódka pędzi po wodach nieopodal więzienia, w którym znajduje się Lucia. Świetną prezentację wody widzimy od 0:11 do 0:14, kiedy na moment Rockstar pokazuje nam panoramę plaży w okolicach Vice Beach (nawiasem mówiąc ujęcie to porównano z mapą Google miasta Miami i podobieństwo jest wprost uderzające). Oprócz wody, także zachowania NPC-ów wydają się być bardziej zróżnicowane niż wcześniej. W ujęciu 0:22 widzimy sporą grupę postaci niezależnych - niektórzy chodzą po plaży, inna para uprawia jogging (a towarzyszy im pies rasy chihuahua), z kolei mężczyzna po lewej stronie nakłada spray na skórę swojej kobiety. Jednak hitem tego ujęcia wydaje się facet po prawej stronie, który robi zdjęcie kobiecie, prężącej swoje pośladki. W tym wypadku jednak trudno powiedzieć, czy jest to zachowanie pomiędzy nimi uzgodnione czy też typ robi to zdjęcie po kryjomu.

Nie brakuje również zabaw (zarówno tanecznych jak również tych z erotycznym podtekstem). Zwiastun potwierdza, że Vice City będzie miastem tętniącym życiem również nocą, a nocne lokale będą istotną częścią kultury miasta. W materiale na moment pojawia się ulica Ocean Drive. Da się tutaj zaobserwować m.in. hotel OceanView oraz samochód marki Oceanic. Oba elementy są zapewne także esster-eggami dla GTA Vice City, gdzie hotel OceanView był pierwszą bazą wypadową Tommy'ego Vercettiego, natomiast samochód Oceanic zawsze był zaparkowany przed wejściem do tegoż hotelu. Trailer stawia także mocny nacisk na aspekt mediów społecznościowych, które są istotną częścią współczesnego świata. Platformy takie jak Liveinvader były już mocno obśmiewane w GTA 5. W moim odczuciu, w Grand Theft Auto VI social media również będą wielokrotnie pokazywane w krzywym zwierciadle, by móc parodiować fakt, jak bardzo współcześni ludzie się od nich uzależnili.

W grze nie powinno zabraknąć obśmiewania także innych elementów. W trakcie zwiastuna można natknąć się m.in. na reklamę leków na depresję (w satyryczny sposób lekarstwa te mają pomóc w całkowitej eliminacji jakichkolwiek uczuć) z adnotacją, iż nadmierne ich spożywanie może zaburzyć erekcję u mężczyzn. W ujęciu gdy Lucia oraz Jason wchodzą do sklepu, by go okraść, można na drzwiach zobaczyć również dwa inne materiały. Pierwsza to informacja, że w tym konkretnym sklepie nie będą już przyjmowane pieniądze, ukryte wcześniej w bieliźnie. Druga to reklama iFruit Pay, jako metody płatności. iFruit to parodia iPhone od Apple i jak widać, w GTA 6 ponownie marka się pojawi.

Współczesne Vice City będzie się także najprawdopodobniej borykać z problemem wszechobecnych aligatorów. W ujęciu 0:48 widać przedstawiciela tychże zwierząt, który jak gdyby nigdy nic wchodzi sobie do knajpy (nie będę nawet ukrywał, że to ujęcie bawi mnie tak samo mocno za każdym razem). Jest to jeden z przykładów wzięcia viralowych filmów z rzeczywistego świata i przeniesienia podobnego pomysłu do świata Grand Theft Auto VI (chociażby kobieta z młotkami w rękach!). Takich detali jak na pierwszy zwiastun jest sporo i tylko potwierdza, z jak dużą dbałością o detale przygotowywane jest współczesne Vice City. Przypominamy, iż GTA 6 zadebiutuje w 2025 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: Rockstar Games, PurePC, GTAForums (screeny z logiem)