Rockstar Games potwierdza: nowa gra z serii GTA zostanie zaprezentowana oficjalnie w przyszłym miesiącu

Dzisiaj rano Internet obiegła wiadomość dotycząca rychłej zapowiedzi nowej gry z serii Grand Theft Auto. Informacja została opublikowana przez Jasona Schreiera z portalu Bloomberg, który wskazał również, że pierwszy trailer GTA 6 zostanie opublikowany w przyszłym miesiącu. Zastanawialiśmy się, czy Rockstar Games jeszcze dzisiaj potwierdzi te rewelacje, czy jednak producent nadal będzie milczał. Kilkanaście minut temu Sam Houser, nadzorujący prace nad grami z serii GTA, opublikował komunikat prasowy, który uchyla rąbka tajemnicy.

Nowe GTA zostanie zaprezentowane jeszcze przed końcem tego roku. Informacja ta została opublikowana przez Rockstar Games.

O godzinie 14 na kanałach społecznościowych Rockstara oraz na ich oficjalnej stronie internetowej, została opublikowana wiadomość przez Sama Housera, który nadzoruje prace nad kolejnymi grami z serii Grand Theft Auto. W stosunkowo krótkiej notatce prasowej znajduje się zapowiedź celebrowania 25 rocznicy powstania Rockstar Games (grudzień 1998 roku). Oprócz ciepłych słów w stronę fanów, znalazła się również ta najbardziej wyczekiwana wiadomość - nowa gra z serii Grand Theft Auto zostanie zaprezentowana na początku grudnia, kiedy to opublikowany zostanie pierwszy trailer produkcji.

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games. Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about. pic.twitter.com/YaAxRVfZGe — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje na temat planów Rockstar Games co do GTA 6. Wygląda na to, że twórcy już od bardzo dawna mieli pieczołowicie zaplanowany proces reklamowania swojej najnowszej gry. Uwzględnia on m.in. prezentację, która miałaby się odbyć właśnie pod koniec bieżącego roku. W październiku tego roku Sam Houser miał z kolei polecieć do Nowego Jorku, by sprawdzić stan gry, a także uzgodnić wstępne warunki kampanii promocyjnej z jedną z większych firm reklamowych. Jednocześnie przedsiębiorstwo ma zacząć wygaszać wdrażanie większych aktualizacji dla GTA Online, skupiając się już przede wszystkim na finalizacji prac nad GTA 6 oraz promowaniem nowej produkcji. Początkowo gra miała zadebiutować pod koniec 2024 roku, jednak źródło wskazuje, że Rockstar obecnie przymierza się do premiery w 2025 roku (jeśli gra nadal wejdzie w rok fiskalny 2025, oznacza to debiut do końca marca tegoż roku).

Źródło: Rockstar Games, X @RStarUniverse