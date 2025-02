GTA 6 - patent Take Two wskazuje na użycie nowej technologii, dotyczącej realistycznych i różnorodnych animacji postaci

Grand Theft Auto VI nadal nie zostało oficjalnie zapowiedziane, tymczasem październik dobiega pomału końca. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze nadzieje na rychłą zapowiedź od firmy Rockstar Games, ten raczej powinien ją porzucić. Tymczasem w sieci co jakiś czas pojawiają się kolejne informacje wskazujące na wykorzystanie nowych systemów i technologii, które mają w domyśle jeszcze bardziej urealnić świat przedstawiony. Tym razem taką informacją jest odkryty patent, zarejestrowany przez firmę Take Two i omawiający nową technologię, którą wykorzysta studio Rockstar. Nowość związana jest z animacjami postaci.

W sieci odnaleziono stosunkowo nowy patent firm Take Two oraz Rockstar Games, dotyczący nowej technologii związanej w realistycznymi oraz zróżnicowanymi animacjami postaci. Technologia ta miałaby zostać wykorzystana w nadchodzącym Grand Theft Auto VI.

Jeden z użytkowników Reddita odnalazł dokumentację złożoną przez Take Two, dotyczącą zaawansowanego systemu animacji postaci, który wykorzystany zostanie w nadchodzącej grze od studia Rockstar. W patencie widać różne pomniejsze kafelki, będące odpowiednikami konkretnych typów zachowania, zarówno dla głównych postaci jak również postronnych NPC-ów. Kafelki te można ze sobą dowolnie łączyć, tworząc w ten sposób łańcuch bardziej realistycznych i różnorodnych animacji. System ten ma się łączyć z dynamicznie zmieniającą się pogodą, co sprawia, że np. napotykane NPC-e będą oferowały różne typy animacji, uzależnione chociażby od tego, jaka pogoda będzie w danej chwili panować w Vice City.

Jako że GTA 6 nadal nie zostało zaprezentowane, możemy co najwyżej rozmyślać o tym jak animacje oraz zachowania postaci zostaną pokazane w grze. Jeśli patent ten zostanie faktycznie wykorzystany w tytule Rockstara, wówczas powinniśmy oczekiwać produkcji, która w realistyczny (być może nawet nowatorski, jak na obecne standardy w branży) sposób pokaże ten aspekt gry. Animacje w wielu tytułach, zwłaszcza tych z otwartym światem, traktowane są zwykle po macoszemu i nie widać tutaj żadnych przełomowych rozwiązań już od bardzo dawna. Tym bardziej zatem czekamy na końcowy efekt, przygotowany przez Rockstar North i studia wspomagające produkcję.

