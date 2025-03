GTA 6 a data premiery - szefostwo Take Two sugeruje debiut nowego Grand Theft Auto do końca marca 2025 roku

Grand Theft Auto V to jedna z najpopularniejszych gier w historii. Gracze na całym świecie niecierpliwie wyczekują jej kontynuacji. GTA VI znajduje się w produkcji, ale znakiem zapytania ciągle pozostaje data premiery. Rockstar znany jest z długiego dopracowywania swoich tytułów, więc na wydanie gry jeszcze poczekamy. Trochę światła na tę sprawę rzuciła Lainie Goldstein, która pełni funkcję dyrektora finansowego w Take-Two.

Lainie Goldstein - CFO Take-Two - zasugerowała, że w roku fiskalnym 2025 należy spodziewać się znaczącego odchylenia, którego efektem będą rekordowe przychody firmy w kolejnych latach. Jest to prawdopodobnie sugestia odnośnie premiery GTA VI.

GTA VI to być może najbardziej wyczekiwana gra w branży. Oczekiwania są bardzo wygórowane, więc trudno powiedzieć, czy Rockstar będzie w stanie im sprostać. Pewne jest, że proces produkcyjny nie będzie w żaden sposób przyspieszany pod presją ze strony graczy. Według słów CFO Take-Two – Lainie Goldstein – tytuł powinien zadebiutować do marca 2025 roku. Co prawda Goldstein nie powiedziała tego wprost, można jednak taki wniosek wyciągnąć z informacji, którą podzieliła się w trakcie konferencji z inwestorami: "Poprzez nasze kolektywne wysiłki wierzymy w to, że pozycjonujemy nasze przedsiębiorstwo w kierunku znaczącego odchylenia w roku fiskalnym 2025, którego kulminacją będą rekordowe poziomy wydajności operacyjnej w kolejnym roku i latach następujących po nim.”

Teoretycznie dużo w tej wypowiedzi języka korporacyjnego, ale jeśli przyjrzymy się tym słowom bliżej, to z łatwością odczytamy, że Take-Two spodziewa się w niedalekiej przyszłości dużego wzrostu przychodów. To "znaczące odchylenie" oznacza najprawdopodobniej premierę tytułu, który będzie napędzał te rekordowe przychody. Trudno wskazać inną grę z podobnym potencjałem niż GTA VI. Rok fiskalny 2025 kończy się w przypadku Take-Two 31 marca 2025 roku kalendarzowego. To właśnie wtedy najpóźniej powinniśmy ujrzeć premierę kolejnej części znanej serii. Oczywiście teoretycznie może ona nastąpić także wcześniej, ale zgodnie z wypowiedzią Goldstein na pewno nie dojdzie do niej przed końcem marca 2024 roku. Biorąc pod uwagę proces deweloperski Rockstara, bardziej prawdopodobny jest termin bliższy tej późniejszej dacie. Warto zaznaczyć, że jeśli powtórzy się historia z GTA V, to gracze PC-towi będą musieli zaczekać na swoją wersję gry znacznie dłużej.

