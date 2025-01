GTA Online - najlepsze aktualizacje wprowadzone przez Rockstar tylko na konsolach najnowszej generacji. PC zostało pominięte

Wkrótce minie dekada od premiery piątej odsłony Grand Theft Auto. Jak wiemy, nie tylko nie została zapomniana, ale przechodzi na kolejne wielkie platformy, w dalszym ciągu sprzedając się wprost niesamowicie. To w dużej mierze zasługa formatu online, stale rozwijanego i dostarczającego coraz to nowych atrakcji. Nie inaczej jest w przypadku wejścia na rynek konsol najnowszej generacji od Sony i Microsoftu. Nie wszyscy jednak mają powody do zadowolenia.

Choć GTA Online otrzymało sporo wartościowych nowości na PS5 i Xbox Series X|S, ominęły one jednak pecetowców.

O migracjach międzyplatformowych Grand Theft Auto powiedziało się już sporo, ale teraz gra weszła w dość dziwaczną fazę. Rzadko bowiem dochodzi do sytuacji, gdy posiadacze komputerów osobistych są ignorowani w takim stopniu. Utrzymująca się wysoka sprzedaż w dużej mierze wynika z wpływów na rynku pecetowym, ale najwyraźniej Rockstar Games nie miało problemów ze zignorowaniem go przy istotniejszych update'ach. To rzecz jasna wywołało spory szum wśród graczy - i w sumie nie ma co się specjalnie dziwić.

A mówimy o nie byle jakich aktualizacjach. GTA Online w wersji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S dostało chociażby obsługiwanie Ray Tracingu, jak również sporo nowości związanych z trybami (np. próby czasowe i czy świeże samochody). Co więcej, pojawiła się także usługa GTA+, której posiadacze otrzymują między innymi przeróżne cykliczne premie. W porównaniu do update'ów wprowadzanych na PC to rzeczywiście dość nierówna walka. Pytanie, kiedy ekipa z Rockstara postanowi "ulitować" się nad bądź co bądź istotną częścią fanów...

Źródło: PC Gamer