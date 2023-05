GTA 6 zadebiutuje w roku fiskalnym 2025, co sugeruje sam szef Take Two - Strauss Zelnick

Czasami trudno w to uwierzyć, ale już za około 4 miesiące minie 10 lat od wydania ostatniej gry z serii Grand Theft Auto. Przygotowane przez studio Rockstar North GTA V zadebiutowało w 2013 roku i do tego czasu zdążyło zadomowić się na aż trzech generacjach konsol, co jest wręcz bezprecedensowym wydarzeniem w branży gier wideo. Od dawna wiemy, że Rockstar opracowuje GTA 6 jednak do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej zapowiedzi ze strony producenta. Podczas wczorajszego spotkania z inwestorami, szef Take Two Interactive (właściciel Rockstar) dał jednak jasno do zrozumienia, kiedy powinniśmy oczekiwać premiery gry.

Szef Take Two Interactive - Strauss Zelnick - podczas wczorajszego spotkania z inwestorami zasugerował, iż premiera GTA 6 odbędzie się w okresie między 1 kwietnia 2024 oraz 31 marca 2025 roku. W tym okresie korporacja liczy na rekordowy przychód rzędu 8 miliardów dolarów.

Podczas spotkania z inwestorami, firma Take Two podzieliła się zarówno obecnymi wynikami finansowymi jak również prognozami na najbliższe trzy lata fiskalne (FY 2024 - FY 2026). Przede wszystkim zasugerowano kiedy możemy spodziewać się premiery Grand Theft Auto 6. Choć nie padła nazwa gry w wypowiedzi Straussa Zelnicka, ten podkreślił iż w roku fiskalnym 2025 (okres pomiędzy 1 kwietnia 2024 oraz 31 marca 2025), przychód przedsiębiorstwa przekroczy 8 miliardów dolarów, co ma być rekordowym wynikiem firmy. Jednocześnie szef Take Two podkreślił, że w tym okresie na rynku pojawi się produkcja ustanawiająca nowe standardy w branży gier wideo. Nietrudno się domyślić, że mowa tutaj o nowym GTA. W raporcie podkreślono dodatkowo, że aktywna produkcja nowej gry z serii GTA idzie zgodnie z planem.

Jeśli chodzi o samą markę GTA, to w trakcie spotkania z inwestorami potwierdzono, że GTA V do 31 marca tego roku sprzedało się łącznie w liczbie 180 milionów egzemplarzy - jest to prawdziwy ewenement wśród gier wideo wydanych w ostatnich kilkunastu latach. W każdym kwartale dochodzi kilka milionów kolejnych egzemplarzy co tylko potwierdza, że zainteresowanie GTA V nie słabnie. Cała seria sprzedała się natomiast w blisko 400 milionach egzemplarzy. Warto również dodać, że to końca roku fiskalnego 2026 (do 31 marca 2026 roku), Take Two zamierza wydać 17 gier "Immersive Core", czyli dużych produkcji AAA od wiodących producentów należących do przedsiębiorstwa. Co ciekawe, raport potwierdza że w planach nadal jest wydanie pakietu GTA The Trilogy - The Definitive Edition na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), a także 6 remasterów wcześniej wydanych gier.

Źródło: Take Two Interactive