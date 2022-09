Budżet GTA 6 mógł już przekroczyć 2 miliardy dolarów. Byłby to rekord wszechczasów w branży gier wideo

Nieco ponad tydzień temu jednym z najważniejszych tematów w naszej branży było GTA 6. W sieci pojawiło się bowiem sporo materiałów wideo, prezentujących bardzo wczesną wersję gry. Za włamanie na serwery Rockstara odpowiedzialny ma być 17-letni haker (ten sam, który odpowiada m.in. za ataki na Ubera czy NVIDIĘ), który został już zatrzymany. Do sieci jednak nadal przedostają się kolejne informacje, w tym m.in. o obecnym już budżecie GTA 6. Wygląda na to, że będzie to najdroższa produkcja w historii gier wideo.

Według nieoficjalnych informacji, budżet GTA 6 przekroczył już 2 miliardy dolarów. Byłby to absolutny rekord w branży gier wideo.

Biorąc pod uwagę, że GTA 6 jest pewnie już dobrych kilka lat w produkcji (nieoficjalnie pre-produkcja zaczęła się jeszcze w 2014 roku), jego budżet bez wątpienia będzie nieporównywalnie większy w porównaniu do GTA V. Rockstar znany jest ze swojej drobiazgowości w tworzeniu wirtualnych światów, a każdy kolejny tytuł jest coraz bardziej rozbudowany i przygotowany z niesamowitą dbałością o szczegóły. Według serwisu TweakTown, produkcja GTA 6 pochłonęła już ponad 2 miliardy dolarów. Źródłem tej informacji miał być ten sam haker (który odpowiada za włamanie) i wiadomości przez niego przesyłane.

Jeśli informacja o kosztach produkcji GTA 6 okaże się prawdziwa, to aż trudno sobie wyobrazić jak bardzo gra Rockstara będzie dopieszczona pod względem szczegółowości i poziomu detali. Take Two z pewnością mógłby pozwolić sobie na taki wydatek, wiedząc że początkowa sprzedaż Grand Theft Auto VI i tak bardzo szybko zwróci koszty produkcji. Czy absurdalnie wysoka sprzedaż GTA 6 jest jednak możliwa? Sądząc po tym, że Internet dosłownie oszalał po publikacji wczesnych materiałów produkcyjnych, a sam post Rockstara dwa dni po incydencie otrzymał ponad milion reakcji na samym Twitterze, jest to jak najbardziej możliwe.

Źródło: TweakTown