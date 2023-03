GTA 6 ma szansę pojawić się nieco szybciej. To jest dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że odbędzie się to wysokim kosztem

Z GTA 6 jest tak, że bywają tygodnie, gdy o grze jest bardzo głośno i wydaje się, że zadebiutuje ona już za moment. Jednak po kilku doniesieniach (tzw. przeciekach) temat na powrót rozpływa się niczym we mgle. Obecnie mamy do czynienia z tą pierwszą sytuacją, jako że od końcówki stycznia, w temacie GTA 6 co chwilę coś się dzieje. Niestety najświeższe przecieki nie są zbyt budujące. Chodzi wszak o DLC.

Jak donosi znany informator nickiem Tez2, deweloperzy powoli wracają do biur po pandemicznej rzeczywistości. Premiera GTA 6 ma więc szansę mieć miejsce wcześniej, niż dotąd przypuszczano. Jednak może się to odbyć wysokim kosztem, a mianowicie — wycinką sporych fragmentów gry, które następnie zostaną w swoim czasie dopracowane w dodatkach DLC.

Ileż to już razy w sieci pojawiało się sformułowanie, że to już! Właśnie teraz(!) dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje GTA 6! Odpowiedź brzmi: sporo, ale na tymże sporo sieć najwyraźniej nie poprzestaje. Oto bowiem znany z kręgu redditowych fanów serii GTA informator Tez2 zdradził, iż Szóstka pojawi się nie później, niż w na początku 2025 roku. Insider wysuwa jednak przede wszystkim martwiące przypuszczenie, że studio Rockstar, aby przyspieszyć premierę, zdecyduje się na wycięcie sporej części zawartości, a następnie sprzeda ją jako dodatki DLC.

Tweet, w którym Tez2 pisze o swoich przypuszczeniach, nie jest już dostępny na platformie Twitter, stąd poniżej zamieszczamy wykonany przez redakcję The Gamer screenshot. W owym tweecie znany (a przede wszystkim — sprawdzony) leakster wspomina, że Rockstar już wielokrotnie wewnętrznie przesuwał premierę gry, niemniej lato 2024 r., maksymalnie początek 2025 r. to obecnie już pewnik. Z kolei zapowiedzi mamy spodziewać się jeszcze w tym roku. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii DLC trzeba przyznać, że podejście deweloperów nieszczególnie dziwi. Wśród graczy jest wszak coraz więcej osób, które takowych dodatków po premierze nawet oczekują. Wszystko okej, oby jednak "wycinka" zawartości nie okazała się zauważalna, a więc oby nie skutkowała m.in. dziurami w fabule.

