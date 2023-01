GTA 6 może być bliżej niż nam się wydaje. Pojawiły się nowe poszlaki związane z grą od studia Rockstar

Temat kolejnej odsłony serii Grand Theft Auto od początku jest mglisty, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę dość typowy brak konkretów ze strony Rockstar Games. Dlatego przynajmniej na razie skazani jesteśmy na obserwowanie mniej bądź bardziej trafnych doniesień i co najwyżej próby wyciągnięcia z nich czegoś naprawdę ciekawego. Schody zaczynają się, kiedy w stosunkowo krótkim czasie pojawiają się dwa skrajnie odmienne zestawy informacji.

Tom Henderson z Insider Gaming stwierdził w ostatnich dniach, że następna część GTA pojawić się może nawet w 2025 roku. Zupełnie odmiennego zdania są osoby stojące za GTA 6 News & Leaks 2.0, stałym źródłem doniesień związanych z grą słynnej firmy. Dzielą się one wieloma screenshotami z różnych źródeł mającymi potwierdzić, że tytuł jest już w dalszej fazie produkcji niż się wydawało. Najsolidniejszy zdaje się być udostępniony wpis Teza2, znanego informatora w kręgu społeczności fanów gier Rockstara. Jeśli wierzyć jego słowom, GTA 6 jest ukończone, obecnie zaś trwają pracę nad udoskonaleniem go pod kątem chociażby sprawdzania błędów.

Apparently GTA 6's game is finished, is being polished up and getting prepared for final stages before release. R* is fixing bugs. Also the alpha build was made in 2021, not in 2019. R* was probably likely using it to test. https://t.co/dT1JTJ35xy #GTA6 pic.twitter.com/sFFPtwmedj