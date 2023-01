Wiedźmin Project Sirius z potencjalnymi szczegółami. Elementy kooperacji i PvP wymienione w ofertach pracy

Od pewnego już czasu wiadomo, że CD Projekt RED szykuje wielką ofensywę gier z uniwersum na bazie prozy Sapkowskiego. Gdzieś w oddali wisi nad nami remake nieco już przestarzałego pierwszego Wiedźmina, ponadto ujawniono kilka większych przedsięwzięć. Wciąż trudno o nich zbyt wiele powiedzieć, ale ostatnio prawdopodobnie trafiono wreszcie na jakiś znaczący trop mogący nas naprowadzić na konkrety. A źródłem tych informacji są znalezione oferty pracy.

CD Projekt RED wraz ze studiem The Molasses Flood zamieścili nowe oferty pracy, z których można wyciągnąć pewne wnioski w związku z charakterem przedsięwzięcia określanego jako Project Sirius.

Użytkownik na Reddicie opublikował informacje związane z ofertami pracy zamieszczonymi przez CD Projekt RED i studio The Molasses Flood - tworzące wraz z nimi Project Sirius. Polscy giganci branży poszukują starszego projektanta świata. Co się zaś tyczy drugiej firmy, rozglądają się za starszym projektantem walki oraz reżyserem fabularnym, co zapewne związane będzie z powstawaniem zaawansowanej mechaniki starć oraz nielinearną fabułą posiadającą różnorakie rozgałęzienia. Co więcej, na liście znajduje się także starszy projektant multiplayera, co podsuwa wprowadzenie klasowego sytemu czy elementów kooperacji i PvP. Wreszcie mowa jest jeszcze o projektancie technicznym, zatem najpewniej ma to coś wspólnego z chociażby proceduralnie generowanymi elementami, co zresztą zostało już ujawnione nieco wcześniej.

Wygląda więc na to, że twórcy chcą trafić w nieco inną część rynku, wprowadzając do gry elementy rozgrywki wieloosobowej. Oczywiście cały projekt znajduje się w dość wczesnej fazie prac, nie ma zatem co specjalnie oczekiwać, że w najbliższym czasie dostaniemy jakieś dalsze konkrety związane z Projektem Sirius. Obecnie trwają prace nad wspominaną już odświeżoną wersją Wiedźmina (z początku określano to jako Project Canis Majoris) pod okiem Fool's Theory, ponadto CD Projekt RED działa z Project Polaris - otwarciem zupełnie nowej trylogii. Wszystkie trzy przedsięwzięcia mają zostać ukończone w trakcie sześcioletniego okienka, a proces zostanie rozpoczęty przez nową część Wiedźmina, stworzoną na silniku Unreal Engine 5.

Źródło: WCCFTech