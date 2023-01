Skull and Bones ma zadebiutować za kilka miesięcy, jednak opinie testerów o grze nie są zbyt optymistyczne

Jakiś czas temu Ubisoft po raz kolejny opóźnił premierę Skull and Bones, czyli najnowszej produkcji, w której możemy stać się siejącym postrach piratem. Gra miała pojawić się w marcu tego roku, jednak nieoczekiwanie francuski wydawca postanowił opóźnić debiut na bliżej nieokreślony termin, jednak utrzymany w roku finansowym 2024 (w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku). Najnowsze informacje od Toma Hendersona, które pozyskał od testerów produkcji, nie napawają specjalnie optymizmem.

Skull and Bones ma zadebiutować w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2023 a 31 marca 2024, jednak ostatnie wypowiedzi testerów rzucają raczej negatywne światło na stan prac nad tytułem.

Tom Henderson na łamach Insider Gaming informuje, że miał okazję porozmawiać z ponad 10 osobami, biorącymi udział w ostatnich play-testach Skull and Bones i które spędziły z produkcją przynajmniej sześć godzin. Prócz nie więcej niż dwóch pozytywnych komentarzach o grze, reszta ocenia stan Skull and Bones jako przeciętny, gdzie piracka gra nie ma tak naprawdę nic ciekawego do zaoferowania. Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, bo każdy kolejny materiał opublikowany przez Ubisoft tylko utwierdza nas w tym przekonaniu. Nie brakuje opinii, że Skull and Bones w dalszym ciągu wygląda jak niedokończona gra, co potęguje odczucia, że faktyczna premiera może nie odbyć się w 2023 roku, a zamiast tego zostanie wrzucona na pierwszy kwartał przyszłego roku, tak aby wciąż zmieścić się w roku fiskalnym 2024.

Testerzy którzy mieli okazję sprawdzić dotychczasową wersję Skull and Bones w ramach wspomnianych play-testów, wspomina również o bardzo dużej liczbie (mniejszych oraz większych) błędów, które nierzadko negatywnie wpływały na odczucia z grania. Graczom przeszkadzał również mocno fakt, że Skull and Bones poza sekwencjami na morzu nie oferuje praktycznie nic konkretnego. Etapy lądowe mają być pozbawione całkowicie walki oraz eksploracji. Jak widać, nad Skull and Bones cały czas wisi widmo komercyjnej i artystycznej porażki i ten stan rzeczy raczej nie zmieni się aż do samej premiery. Warto również przypomnieć, że po ostatnim przełożeniu premiery, w sklepie PlayStation Store wyłączono możliwość składania zamówień przedpremierowych, a wszystkie osoby które kupiły Skull and Bones w cyfrowym sklepie Sony, otrzymały natychmiastowy zwrot środków do portfela.

Źródło: Insider Gaming