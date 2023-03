50 cent zamieścił post na Instagramie nawiązujący do długo wyczekiwanego GTA 6. W sieci znowu zrobiło się głośno

Na następcę uwielbianej przez wszystkich gry GTA 5, gracze czekają już bardzo długo. Międzyczasie producent nie dawał żadnych informacji, czy kontynuacja jest w ogóle w produkcji, ani na jakim etapie się znajduje. Mijały kolejne lata oczekiwań. Cały czas wypatrywano jakiejkolwiek wiadomości. I w końcu nadeszła. Choć nie w taki sposób, jaki można by było się tego spodziewać. Najpierw wyciek materiałów w poprzednim roku, a teraz... post na Instagramie.

Znany raper 50 cent zamieścił na swoich mediach społecznościowych post dotyczący GTA 6. Zaczęły się więc spekulacje, o co może chodzić.

Od ostatniej odsłony GTA 5 minęło już 10 lat. Już niedługo po premierze i udostępnieniu GTA Online gracze zastanawiali się, jaka będzie następna cześć. Na jakiekolwiek informacje musieli jednak poczekać. I to naprawdę długo. Dopiero ogromny wyciek materiałów z gry we wrześniu 2022 roku zdradził, jak wygląda oczekiwana kontynuacja oraz więcej szczegółów dotyczących całej produkcji. Po tym wydarzeniu nastąpiła kolejna cisza w eterze. Aż do wczoraj. Na Instagramowym profilu 50 centa pojawił się post z napisem "Vice City" i grafiką nawiązującą do całej serii. W pierwszym zdaniu opisu widnieje "Wyjaśnię to później". Następnie nawiązuje on, że to, co nadejdzie, będzie większe od "Power". Chodzi tu o bardzo dobrze oceniany serial o tej samej nazwie, który pojawił się w 2014 roku. Natychmiast po umieszczeniu posta w sieci rozpoczęła się burza dotycząca spekulacji na jego temat.

W oczekiwaniu na ogłoszenie do czego się on odnosi, powstało już sporo przypuszczeń. Sam napis Vice City sugeruje, że chodzi o nadchodzące GTA 6. Z wielu przecieków wiemy, że to właśnie tam będzie rozgrywać się cała akcja. Część osób mówi o tym, że cały post jest swoistym potwierdzeniem, że raper pojawi się bezpośrednio w grze. Możliwe też, że niektóre z jego utworów zostaną dodane do produkcji. Inni twierdzą, że jest to nawiązanie do przeniesienia całej serii na większy ekran. W związku ze sprawą przejęcia przez Microsoft Activision Blizzard mogliśmy się zapoznać z rzekomą datą premiery GTA 6. W dokumentach został wymieniony 2024 rok. Wczorajszy post może sugerować, że niedługo dowiemy się więcej o następcy uwielbianej przez graczy serii. Oczywiście, to tylko i wyłącznie refleksje i domysły ludzi, którzy nie mogą się doczekać jakichkolwiek informacji o grze. Całość należy więc traktować z wielkim przymrużeniem oka. Jednak jak wiadomo, na bezrybiu...

Źródło: Instagram