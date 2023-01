GTA Online podatne na zmasowany atak hakerski. Rockstar pracuje nad rozwiązaniem, ale lepiej wstrzymać się od gry

Osoby ogrywające najpopularniejszy tryb wieloosobowy studia Rockstar dla bezpieczeństwa własnego sprzętu powinny przynajmniej tymczasowo przerzucić się na inny tytuł. W ostatnim czasie pojawił się tam być może największy jak dotąd problem z hakerami - a przynajmniej znajdujący się w ścisłej czołówce. I nie mamy już do czynienia z teoretycznym zagrożeniem, jako że pewna część osób zdążyła już z tego powodu ucierpieć.

Szereg graczy zdążyło trafić na exploit sprawiający, że konta w grze GTA Online są narażone na ataki hakerów. Za pomocą specjalnego kodu ci ostatni mogą teraz modyfikować statystyki graczy, kasować postęp w rozgrywce, a nawet spowodować, że dane konto zostanie po prostu zbanowane lub usunięte. Problem jest naświetlany nawet przez znane osoby w społeczności gry, w tym przez Tez2'a, który jako pierwszy rzucił tą informacją na Twitterze. Wczoraj zaś pojawił się specjalny wątek na Reddicie zbierający zgłoszenia. Incydent przypomina nieco problemy na serwerach Dark Souls 3 sprzed chociażby kilku lat, gdy hakerzy posługiwali się podrzucanymi itemami, które mogły doprowadzić do wrogiego przejęcia co najmniej konta.

#GTAOnline Warning Update:

The exploit is partial remote code execution.



Paid mod menus are racing as speak to abuse this to the further extent.



This could transform into something much worse to extend beyond a game and affect your PC. https://t.co/eDtVrOGXQn