Marvel's Avengers wkrótce straci całkowite wsparcie Crystal Dynamics. Masa zawartości do nas nie dotrze, w tym postać She-Hulk

A miało być tak pięknie. Wielka gra-usługa na bazie jednej z najmocniejszych franczyz na rynku, potężni deweloperzy u sterów - nic, tylko grać przez lata. W zasadzie jedynymi w pełni udanymi aspektami Marvel's Avengers były otwarte beta testy oraz sama premiera. I to tak naprawdę głównie pod kątem tymczasowej wzmożonej aktywności, bo już wtedy wielu narzekało na zawartość. Kto zatem obserwował tę kwestię w miarę od początku, nie powinien się dziwić, że długofalowy i wspólny projekt Crystal Dynamics, Eidos Montreal oraz Square Enix nie doczeka się nawet połowy obiecanych rozwinięć.

Po ponad dwóch latach walki o serca graczy wydawca Square Enix oraz deweloperzy z Crystal Dynamics i Eidos Montreal składają broń, wskutek czego 31 marca doczekamy się ostatniej dużej aktualizacji Marvel's Avengers, 30 września zaś zakończy się jakiekolwiek techniczne wsparcie.

Choć pogłoski o samym zakończeniu biegu tego nieudanego przedsięwzięcia słyszymy nie od dziś, nie spodziewano się, że 2023 rok przyspieszy jeszcze ten proces. Oczywiście nie oznacza to, że Marvel's Avengers zniknie z bibliotek osób, które dotąd nabyły lub nabędą tytuł w ciągu najbliższych miesięcy. Po prostu od października skończy się już na przykład naprawa wszelkiego rodzaju bugów, a gra-usługa wciąż jeszcze będzie dostępna w Game Passie czy PS Plus Extra. Po 31 marca wszystkie kosmetyki w niej dostępne będzie można uzyskać za darmo, a jeżeli jacyś gracze zostawią jeszcze do tego czasu walutę, zostanie ona skonwertowana na zasoby. Twórcy dali już nawet specjalną rozpiskę prezentującą, jak to będzie wyglądało:

Jak podaje Miller Ross - dotąd najbardziej wiarygodny informator i zarazem pierwszy, który pisał o zamknięciu Marvel's Avengers - główną przyczyną ma być jedna osoba. A w zasadzie jego odejście: główny designer Brian Waggoner został zwolniony z powodu starych wpisów na Twitterze o rasistowskim podłożu. Co istotne, nikt go nie zastąpił. Oznacza to, że projekty, z których przynajmniej część miała jeszcze ujrzeć światło dzienne - postacie She-Hulk, Captain Marvel, Shuri, tryb patrolu w grze etc. - zostały ostatecznie pogrzebane. Wiele wskazuje na to, że deweloperzy z Crystal Dynamics pracujący dotąd nad Marvel's Avengers zasilili projekt nowej odsłony Tomb Raider, która jest w przygotowaniu, a pierwsze materiały mają pojawić się jeszcze w tym roku. Być może więc rozwinie się z tego coś dobrego...

