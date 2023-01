The Last of Us Part I - sprzedaż gry szybuje w górę po premierze serialu na platformie HBO Max

Za nami głośna premiera serialu The Last of Us na platformie HBO Max. Dzieło filmowców nie bez powodu zbiera mnóstwo pochwał. Powody do radości mają także deweloperzy pierwowzoru. Okazuje się, że serial znacząco wpłynął na wyniki sprzedaży remake'u gry. W danych dotyczących brytyjskiego rynku, opublikowanych przez GfK, zanotowano skok sięgający 238%. Remaster The Last of Us na platformę PlayStation 4 wyróżnił się jeszcze większym wzrostem.

The Last of Us Part I sprzedaje się znakomicie. Po premierze serialu odnotowano imponujący wzrost sprzedaży pudełkowej wersji gry. Podobnie jest w przypadku remastera wydanego wcześniej na konsolę PS4.

Najnowsze dane z brytyjskiego rynku gier pokazują, że premiera serialu pozwoliła wskoczyć produkcji Naughty Dog na 20. miejsce zestawienia. Choć lokata ta może nie wydawać się aż tak imponująca, to już wzrost w porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed tygodnia robi duże wrażenie. Opublikowane dane, dotyczące sprzedaży gry, obejmują wyłącznie dystrybucję fizyczną. Wersja elektroniczna odnotowała prawdopodobnie jeszcze lepsze wyniki. Choć nie znamy konkretnych liczb, gra wróciła na listę bestsellerów w PlayStation Store. Aktualnie zajmuje w nim 10. lokatę. Niewykluczone, że wynik ten zostanie jeszcze poprawiony wraz z premierą kolejnych odcinków serialu.

Na pozycji 32. brytyjskiego zestawienia znalazła się wersja na konsole PS4, z jeszcze bardziej imponującym wzrostem sięgającym 322%. W PlayStation Store dobrze radzi sobie aktualnie także The Last of Us Part II. Sukces serialowej adaptacji zazwyczaj przekłada się na popularność jej odpowiednika z branży elektronicznej rozrywki. Podobnie było w przypadku Wiedźmina, wyprodukowanego przez Netflix, czy serialu Cyberpunk: Edgerunners, który bardzo pozytywnie wpłynął na popularność Cyberpunka 2077.

Serial The Last of Us może poszczycić się w serwisie Metacritic średnią ocen użytkowników na poziomie 8.0. Średnia od krytyków jest jeszcze wyższa i wynosi 84. Oba te wyniki są bardzo wysokie i jeśli produkcja je utrzyma po premierze kolejnych odcinków, będzie można mówić o dużym sukcesie. Oryginalna gra The Last of Us uznawana jest za tytuł flagowy konsoli PlayStation 3 i jedną z najlepszych produkcji w historii branży. Remake z dopiskiem „Part I”, wydany na konsolę PS5, także jest warty uwagi, o czym świadczy ostatni skok w wynikach sprzedaży gry. Zapowiedziano także PC-tową edycję gry. Jej premiera planowana jest na marzec bieżącego roku.

