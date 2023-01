The Last of Us debiutuje na platformie HBO Max. Produkcja dostępna jest w jakości 4K z HDR Dolby Vision i Dolby Atmos

HBO oraz PlayStation już dawno temu zapowiedzieli serial The Last of Us, który zarówno znane wątki z gry jak również doda coś siebie, by w ten sposób zaprezentować jeszcze bardziej angażującą historię. Sama produkcja jednak podzieliła społeczność - głównie ze względu na dobór Belli Ramsay (która to niespecjalnie przypomina dziewczynę z gry) w roli Ellie. Po miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy w końcu pierwszy odcinek na HBO Max, a recenzje nie pozostawiają wątpliwości - to jeden z lepszych projektów, jeśli chodzi o adaptację gry wideo.

Po miesiącach oczekiwania, serial The Last of Us debiutuje na platformie HBO Max. Pierwszy odcinek trwa 80 minut i dostępny jest w jakości 4K z HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Sama produkcja zyskała przychylność zarówno recenzentów jak i widzów.

Recenzenci już w ubiegłym tygodniu podzielili się wrażeniami z oglądania The Last of Us. HBO dało mediom dostęp od razu do całości, dzięki czemu ci mogli od razu ocenić cały projekt, a nie tylko pierwsze odcinki. Z recenzji wynikało jasno, że otrzymamy bardzo dobry serial, utrzymany w tym samym tonie co oryginalna gra. Wprowadzono pewne zmiany (np. usunięto zarodniki), jednak wszelakie modyfikacje względem produkcji Naughty Dog miały na celu przede wszystkim pogłębienie portretów psychologicznych postaci i wprowadzenie jeszcze bardziej angażującej fabuły. Według recenzji ten element oddano doskonale, co w połączeniu ze świetną grą aktorską powoduje, że serial ogląda się z dużym zainteresowaniem. The Last of Us ze względu na sposób prowadzenia narracji świetnie wkomponowuje się w projekt serialu i wszystko wskazuje na to, że otrzymaliśmy jedną z najlepszych adaptacji gier.

Pierwszy odcinek The Last of Us jest dostępny na platformie HBO Max i trwa około 80 minut. Kolejne będą dodawane w cotygodniowym odstępstwie czasu. Na pierwszy sezon złoży się łącznie 9 odcinków. Serial oferowany jest na dzień dobry w jakości 4K z HDR Dolby Vision oraz dźwiękiem Dolby Atmos (jednak bazującym wyłącznie na Dolby Digital Plus 7.1). To pierwsza serialowa produkcja, po Grze o Tron i Rodzie Smoka, która doczekała się jakości Ultra HD. Ja osobiście liczę również na fizyczne wydania The Last of Us od Warner Bros. Home Entertainment. Wprowadzenie jakości 4K do HBO Max daje na to sporą szansę.

