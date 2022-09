The Last of Us doczekał się pierwszej zapowiedzi od HBO. Serial w klimacie postapo pojawi się na HBO Max w 2023 roku

26 września to ważny dzień dla wszystkich fanów The Last of Us - to właśnie w tym dniu nastała epidemia zamieniająca ludzi w krwiożercze potwory. Z tej okazji 26 września okrzyknięto Dniem The Last of Us, który często obfituje w ciekawe zapowiedzi związane z franczyzą. Podczas tegorocznego The Last of Us Day zaprezentowano długo wyczekiwany zwiastun serialu, który powstał na bazie scenariusza dla pierwszej gry z serii. Za produkcję odpowiada HBO oraz PlayStation.

Podczas The Last of Us Day opublikowano pierwszą zapowiedź serialu produkcji HBO. The Last of Us trafi na HBO Max w 2023 roku.

O tym, że powstaje serial The Last of Us, wiemy już od wielu miesięcy. Twórcy jednak do tej pory bardzo oszczędnie dawkowali jakiekolwiek materiały, które ukazywałyby serialową wersję hitu z PlayStation 3 (a który doczekał się ostatnio takiego nie do końca remake'a na PlayStation 5). W końcu HBO oraz Naughty Dog zaprezentowali pierwszy zwiastun z nadchodzącej produkcji. Nie zdradza on może zbyt wiele, ale przede wszystkim potwierdza że serial będzie bardzo wierny wydarzeniom ukazanym w grze.

Widzimy kilkanaście ujęć z Joelem oraz Ellie, gdzieniegdzie przewija się także Tess, Marlene oraz Riley (przyjaciółka Ellie, którą poznajemy w dodatku Left Behind). Możemy także rzucić okiem na klikacza, który wygląda niemal jak żywcem wyjęty z gry. Nie brakuje także znanych lokacji, ze zniszczonym Bostonem na czele. W głównych bohaterów wcielają się odpowiednio Pedro Pascal - Joel (Star Wars: The Mandalorian) oraz Bella Ramsay - Ellie (Gra o Tron). HBO niestety w dalszym ciągu nie ujawniło dokładnej daty premiery. Wiemy tylko, że serial pojawi się na platformie HBO Max w 2023 roku.

Źródło: HBO