GTA 6 - fizyka w grze ma zostać podniesiona do poziomu nieosiągalnego dla innych produkcji

Rockstar Games nieustannie milczy w temacie oficjalnej zapowiedzi nowej części Grand Theft Auto. Ostatnie potwierdzenie pochodzi z września 2022 roku, kiedy to nastąpił atak hakerski na serwery firmy. W kolejnych miesiącach z kolei wydawca - Take Two - kilkukrotnie dał jasno do zrozumienia, że nowe GTA zostanie wydane w roku fiskalnym 2025, a więc w okresie pomiędzy kwietniem 2024 a marcem 2025. O ile nadal nie wiemy kiedy gra faktycznie zostanie zapowiedziana, o tyle w sieci co jakiś czas pojawiają się nieoficjalne informacje na jej temat. Nowe doniesienia odnośnie GTA 6 wskazują na bardzo zaawansowaną fizykę w grze.

Według nieoficjalnych informacji, nowa wersja silnika RAGE (9. generacji) pozwoli na wprowadzenie daleko idących zmian w prezentacji świata w grze GTA 6 oraz pozwoli na implementację rozwiązań, które w zamyśle mają podnieść fizykę produkcji na niespotykany dotychczas poziom.

GTA 4 przez wielu graczy chwalone było za zaawansowaną fizykę. Z kolei GTA 5 było z tego samego powodu często krytykowane - Rockstar North w wielu aspektach postanowił ograniczyć fizykę, w ten sposób doprowadzając chociażby do wprowadzenia bardziej arcadowego modelu jazdy. Jeśli informacje opublikowane przez portal Rockstar Mag okażą się prawdziwe, w nadchodzącym GTA 6 otrzymamy znacznie wyższy poziom fizyki, wyższy niż w jakiejkolwiek innej grze, która dotychczas zadebiutowała na rynku. Dzięki implementacji wielu nowych rozwiązań do 9. generacji silnika RAGE (to właśnie on jest bazą dla nowego GTA), w produkcji mamy obserwować m.in. realistyczną symulację wody w czasie rzeczywistym, odpowiednio dostosowaną również do warunków pogodowych, zmodyfikowany model jazdy oraz realistyczną prezentację uszkodzeń pojazdów. Interesująco zapowiada się zwłaszcza woda, zważywszy na fakt że nowe GTA powróci do Vice City, czyli miejsca gdzie na brak wody nie będziemy narzekać.

Symulacja wody w czasie rzeczywistym w połączeniu np. z porywistym wiatrem oraz gwałtowną burzą ma doprowadzać nawet do podtopień w częściach miasta, które ulokowane są przykładowo w bliskim sąsiedztwie z plażą. Z drugiej strony wszelakie motorówki również będą inaczej zachowywać się na powierzchni wody w zależności od tego czy fale będą wzburzone, czy też pogoda będzie spokojna (a więc i bezwietrzna lub tylko z delikatnymi podmuchami wiatru). Nad implementacją tych rozwiązań miał czuwać zespół inżynierów ze studia Rockstar San Diego. W przypadku pojazdów mamy z kolei liczyć na wielokrotnie zwiększoną geometrię, co pozwoli na wprowadzenie naturalnie prezentujących się uszkodzeń. Źródło opisuje również wprowadzenie bardziej zaawansowanych zależności pomiędzy tuningiem a konkretnymi warunkami pogodowymi. Jako przykład podano montaż spoilera pozwoli na stabilniejszą jazdę w trakcie ulewnej pogody.

Nowością w serii GTA (ale nie w ogóle, bowiem tę funkcję Rockstar wprowadził już przy okazji Red Dead Redemption 2 oraz silnika RAGE 8) będzie zrekonstruowany system oświetlenia, bazujący na obliczeniach fizyki (realistyczna symulacja oświetlenia w oparciu o fizykę - PBR - Physics-Based Rendering). PBR ma umożliwić m.in. lepszą prezentację oteksturowanych obiektów w zależności od oświetlenia, co ma z kolei wpłynąć na bardziej realistyczną prezentację świata w dzień oraz w nocy. Całość nowości zamyka w pełni realistyczny system dynamicznej pogody, który istotnie ma wpływać nie tylko na prezentację poszczególnych miejsc, ale również sam gameplay. Jeśli informacje powyżej się potwierdzą, możemy otrzymać najbardziej imponująco wyglądającą grę od czasu przejścia do pełnego 3D. Nam pozostaje trzymać kciuki za faktyczną implementację takich rozwiązań.

Źródło: Rockstar Mag