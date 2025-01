GTA 5 kończy 10 lat! Najpopularniejsza część Grand Theft Auto, która zadebiutowała na trzech generacjach konsol i PC

Marka Grand Theft Auto w ostatnich latach miała kilka okrągłych rocznic - zaczęło się od 20-lecia GTA 3 w 2021 roku, raptem kilkanaście dni przed premierą zremasterowanej kolekcji GTA The Trilogy - The Definitive Edition. W październiku 2022 roku okrągłą rocznicę (także 20-lecie) obchodziła gra GTA: Vice City, do dzisiaj uznawana przez wielu za najlepszą część serii. Raptem miesiąc później (listopad 2022) marka GTA miała kolejną rocznicę - tym razem 25-lecie powołania do życia Grand Theft Auto. Dzisiaj mamy 17 września 2023 roku, a to oznacza że GTA obchodzi kolejne urodziny. Tym razem jednak urodzinowy tort wręczamy najnowszej części, czyli GTA V. Gra, która okazała się prawdziwym fenomenem, nieprzerwanie tryumfuje na listach sprzedaży od 10 lat i doczekała się debiutu na aż trzech generacjach konsol.

Rockstar Games można kochać albo nienawidzić, jednak trzeba przyznać że gdy już coś wypuszczają do sprzedaży, to latami się o takiej grze mówi. W pierwszej dekadzie XXI wieku, studio Rockstar North było dużo chętniejsze do wydawania nowych części niesamowicie wręcz popularnej serii Grand Theft Auto. W latach 2001-2008 na półki sklepowe trafiły odpowiednio: GTA 3 (2001), GTA Vice City (2002), GTA San Andreas (2005), GTA Liberty City Stories (2005), GTA Vice City Stories (2006) i w końcu GTA IV (2008). Nie licząc Liberty City Stories oraz Vice City Stories, każda kolejna gra Rockstara z tego uniwersum była albo coraz bardziej rozbudowana (jak San Andreas) albo coraz mocniej zaawansowana technologicznie (jak GTA IV). Na kolejną część - Grand Theft Auto V - musieliśmy już czekać znacznie dłużej, bo 5 lat. Według Rockstar Games, czas oczekiwania miał jednak poskutkować grą, jakiej wcześniej jeszcze nie widzieliśmy...

Tym sposobem, dokładnie 17 września 2013 roku, na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3, trafiła długo wyczekiwana gra Grand Theft Auto V. Jest to druga duża gra w tzw. uniwersum HD (rozpoczynające się od GTA IV i pomijające wszelkie wątki fabularne z uniwersum 3D). O tym jak bardzo wyczekiwana była to gra, możemy dowiedzieć się chociażby z wyników finansowych. W pierwszej dobie od rozpoczęcia sprzedaży, GTA V wygenerowało przychód na poziomie 800 milionów dolarów (i ponad miliard w trzecim dniu od premiery), co jak na grę wideo było wręcz niesamowitym wynikiem. Jak na grę, równie wysoki był budżet, sięgający przeszło 265 milionów dolarów. Finalnie gra na premierę, podobnie jak inne części GTA z wcześniejszych lat, trafiła wyłącznie na konsole z pominięciem PC.

Czym charakteryzowało się GTA V? Jeszcze zanim produkcja w ogóle została zapowiedziana, wielu graczy zapewne liczyło na powrót do słonecznego Vice City (tym samym prowadząc podobną chronologię miejsc jak w kolejnych grach z uniwersum 3D, gdzie również najpierw trafiliśmy do Liberty City, potem do Vice City aż w końcu do miast stanu San Andreas). Tymczasem Rockstar North postanowiło nas zaskoczyć i w Grand Theft Auto V trafiliśmy do Los Santos (które ponownie jest lokacją stylizowaną na Los Angeles z wielkim napisem Vinewood na wzgórzach) oraz Blaine County. Choć dla niektórych graczy mogło to być rozczarowujące, mimo wszystko studio Rockstar przygotowało nam niebywale dopieszczoną i pełną ciekawostek metropolię, która nawet po dziś dzień potrafi zachwycić kolejne pokolenia graczy.

Grand Theft Auto IV, wydane w 2008 roku, przez wielu graczy było krytykowane za bycie zbyt poważnym i mrocznym, jak na standardy tej serii. Bądź co bądź, GTA od zawsze było jedną wielką satyrą rzeczywistości. Rockstar North postanowiło zatem przywrócić tą charakterystyczną cechę w piątce i finalnie dostaliśmy grę, która parodiowała wszystko i wszystkich - celebrytów, gigantów technologicznych, polityków, służby policyjne, a nawet otyłych czy inne mniejszościowe grupy. Osobiście od czasu do czasu wracam chociażby do słuchania stacji radiowych, gdzie wielokrotnie można napotykać prześmiewcze reklamy dotyczące problemów w związkach małżeńskich czy instytucji zdrowotnych - do promocji tej drugiej wykorzystywane są właśnie otyłe osoby, które trafiają do kliniki, a pracownicy w dość brutalny sposób przekonują chorych, że jedzenie jest ich wrogiem i powinni z tym walczyć (oczywiście to wszystko zamknięte w formie jednej, wielkiej parodii). Do tego dochodzą reklamy telewizyjne, gdzie od czasu do czasu stacje wygłaszają peany na cześć amerykańskiego ludu w formie zabawnych filmów z piwem Pißwasser w roli głównej. Oprócz tego, do celów wyłącznie GTA V, przygotowano nawet osobny program telewizyjny, który możemy oglądać w grze. Chodzi oczywiście o "Fame or Shame", który prowadzi doskonale nam znany Lazlow i który jest absolutnie mistrzowską parodią współczesnych programów muzycznych. Takich smaczków, których celem jest obśmiewanie prawdziwego świata, jest prawdziwy ogrom i w tym miejscu GTA V błyszczy jak żadna inna gra.

GTA V wprowadziło również inną nowością, która była nie tylko ewenementem w serii Grand Theft Auto, ale również w grach wideo ogólnie. Zamiast jednego bohatera, tym razem Rockstar wprowadził aż trzech grywalnych protagonistów (choć nie wiem czy określanie Trevora protagonistą nie jest zbyt górnolotnym określeniem). Cała otoczka fabularna kręci się wokół trzech postaci: Michaela De Santy, Trevora Philipsa oraz Franklina Clintona. Pierwsza dwójka ma wspólną (i niezbyt przyjemną) przeszłość, podczas gdy Franklin niejako przypadkowo trafia w sam środek wydarzeń pomiędzy tymi postaciami. Mimo faktu wprowadzenia trójki bohaterów (pomiędzy którymi w zdecydowanej większości gry możemy błyskawicznie się przełączać), fabuła przez bardzo dużą część stara się nam przedstawić Michaela de Santę (i to pomimo faktu, że sam finał został przygotowany w ten sposób, by to Franklin był numerem jeden) jako tego najważniejszego. To o nim i jego rodzinie dowiadujemy się najwięcej w trakcie trwania fabuły. Wielokrotne tarcia pomiędzy Michaelem a Trevorem również zostały fajnie pokazane, ale jednocześnie wprowadzenie trzech bohaterów trochę odbiło się Rockstarowi czkawką. W wielu opiniach graczy można przeczytać, iż takie rozwiązanie nieco rozwodniło całą fabułę, a także nie pozwoliło w pełni wczuć się w żadną z tych postaci.

O ile z fabułą można się zgodzić (wcześniejsze gry moim zdaniem były znacznie ciekawsze pod względem prezentowanej historii), tak implementacja trzech grywalnych postaci dała grze również pewne plusy. Najważniejszą były misje, w której pojawiała się cała kompania. Były one znacznie bardziej złożone, dłuższe oraz ciekawsze w realizacji. Wygląda jednak na to, że Rockstar nie chce ponownie wprowadzać tak dużej liczby bohaterów. Nadchodzące Grand Theft Auto VI ma bowiem charakteryzować się obecnością tylko dwójki postaci: Jasona oraz Lucii. Ich relacja ma być znacznie bardziej zazębiona i jednocześnie dwójce bohaterów można zaoferować znacznie więcej czasu ekranowego niż trójce, tym samym pozwalając na większą immersję z nimi. Tak czy inaczej, Rockstar postawił na ogromną nowość względem wcześniejszych gier i jak na pierwsze tego typu podejście, nie wyszło ono jakoś specjalnie źle.

GTA V okazało się ogromnym (wręcz gigantycznym) sukcesem komercyjnym. Duża w tym zasługa czegoś, co nie zostało wcześniej wprowadzone w serii na tak wielką skalę. Mowa oczywiście o module GTA Online, który dołączany był do kopii sprzedażowych GTA V i które okazało się... gwoździem do trumny dla ewentualnych fabularnych rozszerzeń do samej piątki. GTA Online posiada swoją własną otoczkę fabularną (choć pojawiają się oczywiście odniesienia do GTA V), mimo wszystko fabularnie GTA Online nigdy nie było tak złożone jak pełnoprawne, singleplayerowe wersje gier spod szyldu Grand Theft Auto. Rockstar jednak zainwestował olbrzymią ilość czasu w rozwój sieciowego modułu i z każdym kolejnym rokiem coraz mocniej i szybciej rosła popularność. GTA Online stało się jednocześnie kurą niosącą złote jaja, a przychody z mikrotransakcji okazały się tak duże, że inni wydawcy mogli co najwyżej zazdrościć tego, jakim strzałem w dziesiątkę dla Rockstara okazał się moduł GTA Online. To właśnie dzięki niemu, produkcja żyje dzisiaj tak dobrze, jakby od premiery minął nie więcej niż rok. GTA Online otrzymuje regularne aktualizacje i przynajmniej kilka dużych paczek z zawartością każdego roku.

O ile po premierze piątki były wciąż plany na fabularne dodatki do GTA V (o czym wielokrotnie wspominano w przeszłości), tak sukces GTA Online doprowadził do tego, że Rockstar, owładnięty obsesją łatwego zarobku, porzucił pierwotne plany i skupił się wyłącznie na sieciowym module. Widać to również dobrze w przypadku Red Dead Redemption 2 i tamtejszego modułu Red Dead Online. Nie miał on takiej popularności, a przychody z mikrotransakcji były na tyle niewielkie, że Rockstar bardzo łatwo podjął decyzję o zaprzestaniu wsparcia dla kolejnego sieciowego modułu. Dobitnie to pokazało, że firmie zależy już tylko na łatwym zarobku.

Grand Theft Auto V w ciągu tych 10 lat istnienia na rynku, sprzedało się w liczbie ponad 185 milionów egzemplarzy. Jak na grę z segmentu AAA, jest to absolutnie imponujący i wręcz szalony wynik. Inni wydawcy, gdyby tylko mogli, zrobiliby wszystko, by ich gry mogły się chociaż zbliżyć do rezultatu GTA V. Niesłychana wręcz popularność i długie życie gry doprowadziły natomiast do sytuacji, gdzie produkcja miała aż cztery różne terminy premiery. W 2013 roku GTA V pojawiło się na PlayStation 3 oraz Xbox 360. W kolejnym roku (2014) odbyła się premiera na PlayStation 4 oraz Xbox One, natomiast w 2015 roku gracze komputerowi doczekali się swojej wersji (która notabene była znacznie lepiej dopracowana technicznie i zoptymalizowana względem potwornej wręcz konwersji GTA IV). Na kolejną premierę czekaliśmy już znacznie dłużej, bo do 2022 roku. Wtedy tzw. GTA V Enhanced & Expanded pojawiło się na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Niedługo później na konsolach pojawił się dodatkowy abonament GTA+, tym samym Rockstar znalazł prosty sposób, by wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy z ludzi.

GTA V przez cały okres swojego życia ma równie mocną i niesłabnącą popularność. Jest to zawdzięczane w dużej mierze kolejnym pokoleniom graczy, którzy chcą sprawdzić nie tylko bazowe GTA V, ale także sieciowy moduł GTA Online (a raczej przede wszystkim to ostatnie). To zapewne wpłynęło bezpośrednio na zwolnione tempo prac nad kolejnymi grami. Skutkiem tego mija właśnie dekada bez nowego Grand Theft Auto. Na szczęście nasze długie wyczekiwanie pomału dobiega końca. GTA 6 od kilku lat (podobno aktywny proces produkcyjny rozpoczął się jeszcze w 2017 roku) jest w produkcji, a według słów prezesa Take Two (do którego Rockstar należy), nowego GTA należy spodziewać się w roku fiskalnym 2025 (okres od kwietnia 2024 do marca 2025). Wszystko wskazuje na to, że w tym roku Rockstar Games w końcu oficjalnie zapowie szóstkę. Dostaniemy dwójkę bohaterów, a także powrócimy do Vice City. Na pewno należy spodziewać się kolejnego kroku milowego w temacie opracowania tętniącego życiem i absurdalnie wręcz szczegółowego miasta. Wszystko inne pozostaje wciąż w temacie spekulacji. Grze GTA V życzymy wszystkiego najlepszego, ale naprawdę nadszedł już czas na prezentację zupełnie nowego GTA, którego będziemy mogli określić mianem "next-gena".