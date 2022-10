GTA Vice City kończy 20 lat! Wspominamy jedną z najlepszych części Grand Theft Auto, która urzekała nie tylko klimatem

Nieco ponad rok temu świętowaliśmy 20-lecie gry Grand Theft Auto III, tytułu który zademonstrował trójwymiarowy, otwarty świat w połączeniu z ciekawą warstwą fabularną. Gra studia Rockstar North pokazała całej branży jak powinno się tworzyć gry typu "open-world". Samo przejście z 2D do 3D to był prawdziwy kamień milowy, który całkowicie odmienił to w jaki sposób patrzymy dzisiaj na serię GTA. Rok później do sprzedaży trafił kolejny tytuł Rockstara - GTA Vice City, które pod każdym względem okazało się lepsze od poprzednika... i to pomimo faktu, że grę przygotowano wręcz w ekspresowym tempie. Szkoda, że tego samego nie możemy powiedzieć o GTA 6... Tymczasem powspominajmy grę, która ma już 20 lat na karku. Z góry jednak przekazuję, że większość umieszczonych w tekście screenów będzie pochodzić z GTA Vice City - The Definitive Edition z 2021 roku.

Autor: Damian Marusiak

GTA 3 wprowadziło nas w trójwymiarową wersję miasta Liberty City. Składające się z trzech wysp połączonych siecią mostów oraz tuneli, charakteryzowało się jednak mocno posępnym klimatem. Wraz z GTA Vice City, twórcy z Rockstar North postanowili wprowadzić znacznie barwniejsze miasto, inspirowane Miami. Tak w 2002 roku w butach i skórze Tommy'ego Vercettiego dotarliśmy do słonecznego Vice City. Już sam główny bohater stanowił ogromną zmianę względem wcześniejszych gier, w tym także GTA 3. Zamiast niemowy otrzymaliśmy bowiem postać faktycznie z krwi i kości, na dodatek przemawiającego głosem nieżyjącego już znakomitego aktora Raya Liottę. Udźwiękowiając główną postać z Grand Theft Auto, protagoniście nadano również pełnokrwisty charakter. Dzięki tym zabiegom Tommy Vercetti stał się ulubieńcem wielu fanów GTA, który do dzisiaj uznawany jest za najlepiej napisaną główną postać spośród wszystkich części Grand Theft Auto.

GTA Vice City odchodzi właśnie 20 rocznicę premiery. Choć produkcja Rockstar North pojawiła się raptem rok po GTA III, otrzymaliśmy tytuł znacznie bogatszy w treść oraz usprawniony pod każdym względem.

Wprowadzając graczy w słoneczne Vice City, studio Rockstar North postanowiło zmienić także sposób prezentacji zwykłych NPC-ów, których napotykamy na ulicach. W przypadku GTA 3 widzieliśmy tych samych ludzi, tak samo ubranych we wszystkich rejonach Liberty City - nie ważne czy mowa o Portland, Wyspie Staunton czy Shoreside Vale. W GTA Vice City w zależności od tego, w jakiej części miasta przebywamy, spotykaliśmy różne grupy społeczne. Przykładowo przechodząc wzdłuż plaży na Washington Beach natrafialiśmy na półnagich plażowiczów, którzy albo również chodzili po ulicach niedaleko plaży lub po prostu wylegiwali się w pełnym słońcu. Gdy nad miastem pojawiły się deszczowe chmury, uciekali oni z plaży przez co rejon ten niejednokrotnie stawał się niemal kompletnie opustoszały. W Małej Hawanie spotykaliśmy Kubańczyków, z kolei Małe Haiti to dzielnica rządzona głównie przez Haitańczyków. W momencie premiery GTA Vice City, tytułowe miasto oferowało większe zróżnicowanie wśród napotykanych NPC-ów, co pozytywnie wpływało na immersję.



Mapa gry GTA Vice City. Wśród ikonicznych miejsc warto przypomnieć sobie Washington Beach, Międzynarodowe Lotnisko Escobar, Wyspę Starfish, Małą Hawanę czy Małe Haiti

Na wspomnianą immersję wpływały także znakomite stacje radiowe, które są nieodzowną częścią każdego Grand Theft Auto. Gdy wspominamy GTA Vice City, najpewniej pierwszym ze wspomnień, które najmocniej nas uderzy będzie pierwsza przejażdżka ulicami Washington Beach z Michaelem Jacksonem i jego znakomitym kawałkiem Bille Jean, odpalanym w radiu Flash FM. Utraconych kawałków muzycznych (Rockstar nie zdecydował się na odnowienie licencji nawet dla wydanego rok temu GTA Vice City - The Definitive Edition, na PC można jednak sobie z tym poradzić poprzez instalację odpowiednich modów) jest kilka, ale na pocieszenie większość ze znakomitej ścieżki dźwiękowej uchowało się do dnia dzisiejszego. Przejeżdżając ulicami Vice City, możemy słuchać takich kawałków jak Video Killed The Radio Star od Buggles, Self Control autorstwa Laury Branigan, Out of Touch od Hall & Oates, Waiting for a Girl Like You zespołu Foreigner czy (I Just) Died in Your Arms od Cutting Crew. Utworów jest znacznie więcej, jednak nadal boli brak Bille Jean w obecnych wersjach gry, bowiem ten konkretny tytuł dodawał prawdziwego uroku podczas jazdy po Vice City.



Kilka ujęć z oryginalnego GTA Vice City (2002 rok, emulacja z PlayStation 2)

GTA Vice City zasłynęło po raz kolejny z interesujących misji - tym razem główny wątek produkcji został połączony z teoretycznie pobocznymi wątkami związanymi z prowadzeniem własnych biznesów (teoretycznie, ponieważ ukończenie głównej fabuły wymagało i tak wykonania większości z tychże aktywności). Najbardziej w pamięci utkwił mi wątek filmowy (przygotowujemy wysokiej klasy produkcję dla dorosłych, do którego angażujemy Candice Shand, znaną w pewnych kręgach również jako Candy Suxxx), gdzie w finałowej misji musieliśmy motocyklem jeździć po budynkach, tak aby dostać się do reflektora, z którego później wizerunek Candy Suxxx (będący reklamą filmu pornograficznego) zdobi jeden z największych budynków w Downtown. Wielu graczy z całą pewnością pamięta również pewną misję z zabawkowym samolocikiem i próbą umieszczenia czterech bomb w wyznaczonych miejscach i w wyznaczonym czasie... Misja "Demolition Man" w pierwotnej grze charakteryzowała się wysokim poziomem trudności ze względu na "koślawe" sterowanie zdalnie prowadzonego samolociku-zabawki, które trudno było opanować. Demolition Man stał się znacznie łatwiejszy w GTA Vice City - The Definitive Edition z 2021 roku, gdzie sterowanie zostało mocno przebudowane, nieco na wzór Grand Theft Auto V. Mimo wszystko to właśnie takie misje najbardziej zapadają w pamięć i można o nich rozmawiać nawet lata po premierze gry.



Misja "Demolition Man" w oryginalnej wersji napsuła krwi wielu graczom. W wersji Definitive Edition dzięki przerobionemu sterowaniu była już dużo łatwiejsza. Z kolei czołg Rhino to nieodzowny element siania zniszczenia w grach z serii Grand Theft Auto

Grand Theft Auto od zawsze odznaczało się obecnością wyrazistych postaci, które możemy polubić lub wręcz znienawidzić. Oprócz Tommy'ego Vercettiego czy Candy Suxxx warto przypomnieć sobie takie persony jak Avery Carrington (który zleca nam chociażby zniszczenie placu budowy w misji Demolition Man; w czasie akcji GTA Vice City uczy również Donalda Love jak wykorzystywać różne sytuacje w mieście do szybkiego wzbogacania się i umacniania swojej pozycji; wiele z tych nauk Donald wykorzysta w późniejszym czasie w Liberty City), Sonny Forelli (szef mafijnej rodziny Forelli w Liberty City i główny antagonista w grze; w późniejszym etapie zaczyna współpracować z Lance'm Vance'm by zniszczyć Tommy'ego), podupadły adwokat Ken Rosenberg, który wkupia się w łaski Vercettiego i zaczyna pomagać mu przy budowaniu imperium przestępczego w Vice City czy pułkownik Juan Cortez, który nie tylko był w przyjaznych relacjach z głównym bohaterem, ale także odznaczał się wyprawianiem dużych imprez na swoim równie dużym jachcie.



Rockstar North nie zapomniał o odpowiedniej nagrodzie na 100% ukończenie GTA Vice City ;)

Pomimo faktu, że akcja w Vice City toczy się kilkanaście lat przed wydarzeniami z GTA 3, twórcy serwują nam różne ester-eggi, które umiejętnie łączą pewne fakty z obu gier. O Donaldzie Love już wspominałem. Zapewne doskonale znacie również postać Phila Cassidy'ego. Poznajemy go najpierw w trójce, gdy opowiada jak to na wojnie stracił rękę. Phil pojawia się również w Vice City i tam poznajemy prawdziwe okoliczności utraty ręki. Na pozór drobne szczegóły powodują, że gry z uniwersum 3D łączą się w bardzo ciekawy sposób i w najmniej spodziewanych momentach. Takie drobnostki jednak dodatkowo wpływają na klimat i immersję w poszczególnych grach z serii Grand Theft Auto. Gra jednak oferuje także ester-eggi nie powiązane z grami GTA. Przykładowo na terenie całego Vice City przynajmniej w kilku miejscach mamy dostęp do helikoptera o nazwie "Maverick". Biorąc pod uwagę czas akcji gry, pierwsze co przychodzi do głowy to film Top Gun z 1986 roku, w którym główny bohater Pete Mitchel ma pseudonim "Maverick". Dla fanów tejże produkcji będzie to świetny smaczek.

GTA Vice City, podobnie jak trójka, oferowała całkiem sporo aktywności pobocznych, niepowiązanych z głównym wątkiem fabularnym. Rockstarowi ponownie udało się przygotować atrakcje, które w ciekawy sposób wypełniają świat gry i nie czuć by były tanimi zapychaczami, co jest często spotykane we współczesnych grach z gatunku open-world. Ponownie możemy zbierać sekretne paczki - maksymalnie jest ich 100, ale już po 90 otrzymujemy swobodny dostęp do czołgu Rhino (kto nie siał nim terroru po ulicach Vice City i nie otrzymał medialnej rangi Legenda, ten niech pierwszy rzuci kamieniem!), a po 100 sekretnej paczce dodatkowo otrzymujemy dostęp do bardzo szybkiego helikoptera o nazwie Hunter. Z dodatkowych atrakcji mamy również dostęp do unikalnych skoków (tym razem aż 36 i przynajmniej część z nich może stanowić pewne wyzwanie) czy rozwałek ("Rampage", choć w Vice City wydają się one zrobione z mniejszym polotem, gdyż praktycznie w każdej musimy zabijać tę samą grupę osób). Nie brakuje również kolekcjonowania aut, wyścigów po mieście czy korzystania z zabawkowych pojazdów. Jak przystało na uniwersum 3D, twórcy umożliwiają również wcielenie się w taksówkarza, policjanta, strażaka a nawet w dostawcę pizzy. Jest tutaj co robić i do wyrobienia 100% gry potrzebujemy całkiem sporego nakładu czasu.

GTA Vice City to jedna z najlepszych gier z początku XXI wieku. Pomimo 20 lat na karku nawet dzisiaj potrafi dostarczyć niezliczoną ilość frajdy. Rockstar kolejny raz pokazał jak stworzyć żywy i atrakcyjny otwarty świat.

Grand Theft Auto: Vice City do dzisiaj urzeka pieczołowicie oddanym klimatem Miami z lat 80-tych. Ubiory, zachowania ludzi, nawet nierzadko ich frywolne fryzury (przypomina się od razu Kent Paul czy najpopularniejszy zespół stworzony dla serii GTA, czyli Love Fist) wpływają na ogólny klimat. Do tego dochodzi oczywiście niezwykle klimatyczna ścieżka dźwiękowa czy sama architektura Vice City. Palmy, ciągnąca się przez całe Washington Beach plaża oraz wysokie biurowce nadają unikalnego charakteru produkcji, który jest nie do podrobienia. Twórcom z Rockstar North udało się w rok przygotować grę ulepszoną pod właściwie każdym kątem. To właśnie dlatego GTA Vice City do dzisiaj pozostaje utytułowanym klasykiem i jedną z najlepszych produkcji z początku XXI wieku. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące GTA 6 ponownie zaprezentuje nam Vice City, ale tym razem w czasach współczesnych. Liczymy, że nowy tytuł od Rockstar North przekroczy kolejne granice tego, czym powinna być immersyjna gra akcji umiejscowiona w pełni otwartym świecie. Tymczasem mam po raz kolejny ochotę wrócić do słonecznego Vice City z lat 80 i chyba nie dam się długo namawiać na powrót do tego klasyka. Poniżej wrzucamy jeszcze kilka screenów z gry GTA Vice City - The Definitive Edition.